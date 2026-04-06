KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ertuğruloğlu mesajında, Kıbrıs Türkü'nün haklı davasını da dünyaya duyuran AA'ya, hakikatten ödün vermeyen, doğru ve tarafsız habercilik yolunda başarılı yüz yıllar dileyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla, Kurtuluş Savaşı'nın en zorlu günlerinde Türk milletinin haklı sesini dünyaya duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü içtenlikle kutlarım."