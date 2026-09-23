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KKTC Dışişleri Bakanı, BM 81. Genel Kurul'da Gambiyalı mevkidaşıyla görüştü

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KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BM 81. Genel Kurul kapsamında New York'ta Gambiyalı mevkidaşı Sering Modou Njie ile görüştü. Görüşmede Ertuğruloğlu, İİT çatısı altında Gambiya'nın KKTC'ye desteği için teşekkür etti; işbirliği ve Kıbrıs gelişmeleri ele alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Gambiya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Gambiyalılar Bakanı Sering Modou Njie ile New York'ta bir araya geldi.

KKTC Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul kapsamında New York'ta Gambiyalı mevkidaşı Njie ile görüştü.

Ertuğruloğlu, görüşmede, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) çatısı altında Gambiya'nın KKTC'ye verdiği destekten dolayı mevkidaşı Njie'ye teşekkür etti.

İki bakan, ülkeleri arasındaki çeşitli alanlardaki işbirliğinin ilerleyen dönemde daha da geliştirilmesi yönünde atılacak adımlar konusunu ele aldı ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Ertuğruloğlu, mevkidaşı Njie'ye Kıbrıs konusundaki son gelişmeleri aktardı.

Kaynak: AA
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