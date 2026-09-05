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Girne'deki Gemi Kazasında Ölen 5 Çocuk Annesi Eskişehir'de Toprağa Verildi

Girne'deki Gemi Kazasında Ölen 5 Çocuk Annesi Eskişehir'de Toprağa Verildi
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KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybeden 5 çocuk annesi Elmas Demir (58), memleketi Eskişehir’de toprağa verildi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybeden 5 çocuk annesi Elmas Demir (58), memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.

KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisinin alabora olduğu kazada yaşamını yitiren Elmas Demir'in cenazesi, yakınları tarafından uçakla Ankara'ya, daha sonra gece saatlerinde kara yoluyla memleketi Eskişehir'e getirildi. Demir için Tepebaşı ilçesinde bulunan İlahiyat Cami'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Demir'in ailesinin yanı sıra, Eskişehir Vali Yardımcısı Yakup Güney, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve sevenleri katıldı.

Elmas Demir, düzenlenen törenin ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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