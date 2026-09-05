Girne'de batan gemide DNA testi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında batan gemide hayatını kaybedenlerin kimliklerinin DNA testi ile belirleneceği bildirildi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, ulaşılacak naaşların kimliklerinin en doğru, kesin ve tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirlenmesi amacıyla DNA testlerinden yararlanılacağını kaydetti.

Üstel açıklamasında, kayıp kişilerin naaşlarına ulaşıldıktan sonra kimliklerinin belirlenmesi için KKTC Sağlık Bakanlığının kayıp yakınlarından DNA örnekleri aldığını kaydederek, arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Açıklamasında, "Sağlık Bakanlığımız tarafından kayıp yakınlarımızdan DNA örneklerinin alınmasına bugün başlanmıştır. Alınan örnekler, ulaşılacak naaşların kimlik tespit çalışmalarında kullanılacaktır." ifadelerini kullanan Üstel, kayıp ailelerine doğru bilgi verebilmek için bilimsel yöntemler kullandıklarını vurguladı.

Üstel bu zorlu süreçte yanlarında olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a ve Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler'e teşekkürlerini sundu.

KKTC Başbakanı Üstel, arama çalışmalarına büyük bir özveri ve kararlılıkla katkı veren Türk Silahlı Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile sahada gece gündüz görev yapan tüm askeri ve sivil ekiplere de şükranlarını iletti.

Girne'deki batan gemi

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

KKTC, geminin batmasının ardından 13 kişinin cenazelerine ulaşıldığını ve kayıp 15 kişi için arama çalışmalarının devam ettiğini açıklamıştı.

Batan geminin enkazının Girne açıklarında 554 metre derinlikte bulunduğu bildiriliyor.

Kaynak: AA