Haberler

KKTC'de şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi

KKTC'de şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde etkili olan şiddetli yağışlar, su taşkınlarına ve ulaşımda aksamalara neden oldu. Girne ve Lefkoşa'da kaydedilen yoğun yağışlar sonucu sivil savunma ekipleri, mahsur kalan vatandaşları tahliye etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) etkili olan şiddetli yağışlar, su taşkınlarına ve ulaşımda aksamalara yol açtı.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, KKTC Meteoroloji Dairesi, şiddetli yağışların özellikle Girne ve Lefkoşa'da yoğunlaştığını, son 24 saatte ise metrekareye düşen 232 kilogram ile en fazla yağışın Girne'ye bağlı Beylerbeyi'nde kaydedildiğini açıkladı.

Sivil Savunma Teşkilatı ise Lefkoşa'ya bağlı Gönyeli kasabasında yoğun yağış ve su taşkınları sebebiyle mahsur kalan 7 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Şiddetli yağışlardan etkilenen bölgelerde tahliye çalışmaları sürerken ekipler, Gönyeli Barajı ve Kanlıköy Gölet'inin taşması sonucu derelerde su seviyesinin hızla yükseldiğini, Gönyeli ve çevresinde ise bazı yolların su altında kaldığını bildirdi.

Sivil savunma ekipleri Boğaz, Pınarbaşı, Kanlıköy, Dikmen ve Gönyeli'de su baskınlarına müdahale çalışmalarını sürdürürken belediye ekipleri de trafikte yer yer aksamaların yaşandığı noktalarda çalışmalar yürütüyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı'dan taşkın riski uyarısı

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, yaptığı açıklamada taşkın riskine karşı uyarılarda bulundu.

Kanlıköy Göleti'nin taştığına işaret eden Harmancı, "Şu an hem Gönyeli Barajı hem de Kanlıköy Göleti'nin taşması, derelerimizdeki suyu ciddi seviyede yükseltmiş durumda. Problemimiz yağmur değil, göletlerin taşmasıdır. Uyarılarımızın dikkate alınmasını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Harmancı, Taşkınköy'de ise dere taşması yaşandığını ancak şu an için bir tehdit bulunmadığını, Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesinin ise trafiğe kapalı olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Yurt dışına kaçarken yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Galatasaray'da hayal kırıklığıydı, gittiği yerde kral oldu! Brezilya'da Vinicius fırtınası

Galatasaray'da kaleyi dahi tutturamıyordu, gittiği yerde kral oldu
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Bakan Tunç'un kürsüden teşekkür ettiği Milletvekili Keleş: Bizim için büyük bir motivaston kaynağı oldu

Bakan Tunç'tan Milletvekili Keleş'e kürsüden teşekkür
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum

Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Aydınspor futbolcularından 'şehre dönmeme' kararı

Maddi sıkıntı çekiyorlardı! Tüm takım şehre dönmeme kararı aldı
title