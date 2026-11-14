KKTC'de şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) askerlik görevini yaparken rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan Mühimmat Er Kağan Öcal, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

KKTC'de askerlik görevini yaparken rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Mühimmat Er Kağan Öcal için Sorgun Hürriyet Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kırıkkale Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, İl Emniyet Müdürü Tuncay Pekin ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin annesi Yeter ve babası Hanifi Öcal törende güçlükle ayakta durdu. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu top arabası üzerinde ilçe merkezinden geçirildi. Sorgun Garajlar Yeni Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı