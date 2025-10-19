Haberler

KKTC'de Cumhurbaşkanı Seçimi İçin Oy Kullanma İşlemi Başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vatandaşlar, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için sandık başına gitti. 218 bin 313 seçmenin bulunduğu KKTC'de oy verme işlemleri 08.00 itibarıyla başladı ve 18.00'e kadar devam edecek. İlk turda yüzde 50+1 oy alan aday cumhurbaşkanı olacak.

218 bin 313 seçmenin bulunduğu KKTC'de, cumhurbaşkanı seçilebilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu almak gerekiyor.

Seçimin ilk turunda herhangi bir aday yüzde 50+1 oyu aldığı takdirde cumhurbaşkanı seçilecek.

Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda ise ilk turda en çok oyu alan ilk 2 aday, 7 gün içinde yapılacak ikinci tur seçimlerine katılacak.

İkinci turda en yüksek oyu alan aday, cumhurbaşkanı koltuğuna oturmaya hak kazanacak.

5'i bağımsız 7 adayın yarıştığı seçimin ilk turundaki oy pusulasında sıralama şöyle:

"Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi) 1, Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi) 2, Arif Salih Kırdağ (Bağımsız) 3, Ahmet Boran (Bağımsız) 4, Mehmet Hasgüler (Bağımsız) 5, İbrahim Yazıcı (Bağımsız) 6, Hüseyin Gürlek (Bağımsız) 7, Ersin Tatar (Bağımsız) 8."

Pusulada 7'nci sırada yer alan Hüseyin Gürlek, dün Ersin Tatar lehine adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
