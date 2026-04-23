KKTC'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tören ve etkinliklerle kutlandı.

???????Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) göre, kutlamalar kapsamında 09.00'da Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral İlker Görgülü, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ile bazı bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri yetkililer, çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri, siyasi parti ve dernek yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

???????23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen tören, anıta çelenklerin konulması ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından sona erdi.???????

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Lefkoşa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Mavi Salon'da konser verdi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın da dinlediği konser, halka açık düzenlendi.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
