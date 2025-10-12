KKTC'de 2. Çiğköfte Kültür Festivali Coşkuyla Gerçekleştirildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşayan Adıyamanlılar, bu yıl ikincisi düzenlenen Çiğköfte Kültür Festivali'nde buluştu.

Adıyaman Dernekler Federasyonu ile KKTC Tüm Adıyamanlılar Derneği işbirliğinde düzenlenen 2. Çiğköfte Kültür Festivali, Girne kentindeki Boğaz Piknik Alanı'nda gerçekleştirildi.

Festivale, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın'ın yanı sıra her iki ülkeden de çok sayıda davetli katıldı.

Festivalde müzik ve halk dansları gösterileri sahne alırken, ziyaretçilere yaklaşık 5 ton çiğköfte ikram edildi.

CTP Genel Başkanı Erhürman ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, festival alanındaki vatandaşlarla bir süre halay çekti.

Tatar, festivalde yaptığı konuşmada, Adıyamanlıların düzenlediği anlamlı festivalin kültürel bağları güçlendirdiğini söyleyerek, "Kıbrıs vatandır, kültürdür, maneviyattır. Osmanlı döneminden kalan bir mirastır ve bu miras hepimize emanettir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin Türkiye ile omuz omuza verildiğini hatırlatarak, "Bugün burada bir aradaysak, bu kardeşlik, bu vatan sevgisi sayesindedir. Adıyaman'dan gelen kardeşlerimizin torunları, bu topraklarda artık bizimle aynı kültürü paylaşarak geleceğe birlikte yürüyor." ifadelerini kullandı.

Tatar, Türk askerinin Kıbrıs'taki barışın teminatı olduğunu vurgulayarak, Türk askerinin Ada'daki varlığının kendileri için kırmızı çizgi olduğuna dikkati çekti.

Tatar, Türkiye'nin yatırımları ve desteğiyle KKTC'nin altyapı, ekonomi, turizm ve yükseköğretim alanlarında hızla geliştiğini, ülkenin Doğu Akdeniz'de emin adımlarla geleceğe yürüdüğüne işaret ederek, iki devletli çözüm modelinden geri adım atmayacaklarını yineledi.