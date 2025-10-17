KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimleri: İki Devletli Çözüm ve Federasyon Tartışması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 19 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde iki devletli çözüm ve federasyon modeli, seçmenlerin kararını belirleyecek en önemli unsurlardan biri olacak.

Başkent Lefkoşa'da seçim atmosferi tüm yoğunluğuyla devam ederken adayların miting ve kampanyaları da sürüyor.

Vatandaşlar, bu seçimde öne çıkan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın iki devletli çözüm vizyonu ile ana muhalefet lideri Tufan Erhürman'ın desteklediği federasyona dayalı çözüm modelinin, kararlarında belirleyici etken olacağını belirtiyor.

Lefkoşa'da yaşayan Ahmet Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimde ana vatan Türkiye ile birlikte hareket eden ve iki devletli çözümü destekleyen adaya oy vereceğini söyleyerek, seçimlerin hem KKTC hem de Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Muhittin Alkanlı da yıllar önce Türkiye'den KKTC'ye göç ettiğini anlatarak, Türkiye'ye yakın duran adayın KKTC için kazanım olacağını söyledi.

Sefer Baygın isimli vatandaş da Ada'da federasyon istemediklerini vurgulayarak tarihsel süreç içerisinde Rumların Türklere yönelik saldırılarını hatırlattı.

Baygın, geçmişte kurulan "Kıbrıs Cumhuriyeti" adlı federe devletin çok yaşamadığının altını çizerek tekrar aynı şeyleri yaşamanın bir anlamı olmadığına dikkati çekti.

Mesut Kazık, Sadık Yavaş ve Abdullah Karademir adlı vatandaşlar, seçimlerin KKTC için hayırlı olmasını dilerken Ömer Vural, "Seçimleri kim kazanırsa kazansın ülkemizin geleceği için çalışmalı." diye konuştu.

"Türkiye ile ilişkiler güçlenmeli" vurgusu

Emekli olduğunu dile getiren Ahmet Süzal, 8 adayın yarışacağı seçimin önem atfettiğini belirterek, "Bence burada önemli olan yaşamış olduğumuz bu topraklarda devlete sahip çıkıp, onun gereğini yapmaktır." dedi.

KKTC-Türkiye ilişkilerinin her geçen gün daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Süzal, ülkede istikrarın yakalanması için Türkiye ile ilişkilerin iyi seyretmesi gerektiğini dile getirdi.

Süzal, " Kıbrıs'ın siyasi bir problemi var. Onu da Türkiye'nin yardımlarıyla ve gücüyle çözmek gerektiğine inanıyorum. Bizim tek tutunacağımız dal Türkiye'dir. Türkiyesiz KKTC diye bir şey olmaz. Bu, nettir ve kesindir." ifadelerini kullandı.

-? Türkiye, KKTC'nin dünyaya açılan kapısı

Esnaf Halef Kurt, önemli bir seçime girdikleri değerlendirmesinde bulunarak, "Her iki aday da aslında her ne kadar farklı gibi dursa da birbirlerine oldukça yakın. Türkiye ile iyi ilişkiler gütmeyi hedefleyen, toplumlar arası barışın üzerine gitmeye çalışan adaylar." diye konuştu.

Seçim sonucu her ne olursa olsun herkesin aynı vatanın evladı olduğuna ve Türkiye'nin KKTC'ye garantör devlet statüsünün farkında olduğuna dikkati çeken Kurt, herkesle iyi ilişkiler içerisinde, iyi bir sonuç elde edileceğini söyledi.

Kurt, "Ersin Tatar döneminde Türkiye ile ilişkilerin oldukça iyi gittiğini gördük. Zaten bu bağlamdan Ersin Tatar da retoriğinde bahseder. Gerek altyapılar olsun gerek birçok çalışma olsun, Türkiye ile iyi ilişkilerin bir sonucu olarak ortaya çıktı." ifadelerini kullanarak Cumhuriyetçi Türk Partisinin cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman'ın da Türkiye ile ters düşmeyeceğini söylediğine işaret etti.

KKTC devletinin ayakta kalabilmesi ve kurumlarının işlerliğini sürdürebilmesi için mali desteğin şart olduğunu söyleyen Kurt, "Güney Kıbrıs, Avrupa'daki imtiyazlardan faydalanabilirken Kuzey Kıbrıs'ın böyle bir şansı yoktur. Dolayısıyla Türkiye ile kurulacak ilişkiler çok önemlidir." dedi.

Kurt, KKTC'nin "dünyaya açılan tek kapısının" Türkiye olduğunu belirterek, mali işbirliklerinin önemine değindi.

-? "İstikrar için Türkiye ile beraberlik önemli"

Serbest meslek sahibi İsmail Yumurtacıoğlu, KKTC'nin uluslararası platformlarda tanınırlık sorunu yaşaması nedeniyle dezavantajlı konumda olduğunu belirterek "İstikrar için Türkiye ile beraberlik, aynı yolda yürümek illa ki önemli." diye konuştu.

İlk kez oy kullanacak müzik bölümü öğrencisi Akış Işık da seçimin gençliğin ve halkın yaşam kalitesi için önem arz ettiğini vurguladı.

Ada'da barış olmasını istediğini ve toplumun çoğunun da böyle düşündüğünü belirten Işık, "Türkiye ile ilişkilerin kötü etkileneceğini düşünmüyorum. Politikacıların, siyasetçilerin daha düzgün, daha iyi tutumlarıyla her şeyin daha iyi ilerletilebileceğine inanıyorum. Federasyon çözümünün de iyi bir çözüm olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Seçimleri ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisinin adayı Erhürman'ı desteklediğini belirten Gülşah Sanver Manavoğlu ise bu tercihinin temelinde "değişim" isteği bulunduğunu kaydetti.