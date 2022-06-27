KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart'ı kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) Şefi Colin Stewart'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilen görüşmede, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun da yer aldı.

Görüşmenin ardından Olgun ile Stewart gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Olgun, Stewart'ın New York'a giderek BM Güvenlik Konseyinin Kıbrıs konusundaki 6 aylık dönem raporunun görüşüleceği toplantıya katılacağını ve rapor sunacağını söyledi.

Raporun kendileri için önemli olduğunu dile getiren Olgun, "BM'nin görevi, Kıbrıs'ta iki tarafın kabul edeceği bir uzlaşı sağlamak. Dolayısıyla bu uzlaşının gerçekleşebilmesi için, Stewart'ın da bahsettiği gibi, şu anda bir ortak zemin yok. Taraflar arasında bu ortak zeminin hazırlanması için yapılması gerekenler var. Kıbrıs'ta sürdürülebilir bir uzlaşının sağlanabilmesi için ortak zemin ancak iki eşit tarafın denkliğiyle sağlanabilir." dedi.

Olgun, karşılarında Kıbrıs Cumhuriyeti'ni işgal etmiş ve Ada'nın tek temsilcisi olduğunu iddia eden bir Rum devleti olduğunu belirterek, "Denklik ancak iki tane devlet arasındaki bir anlaşmayla mümkün olabilir. Yani taraflardan biri devlet olur, bir tanesi statüsüz kalırsa bu Kıbrıs'ta uzlaşı şartlarının oluşmasına yardımcı olmaz, bir denkliğin sağlanabilmesi için taraflardan birinin statüsüne diğer tarafın da sahip olması gerekir." diye konuştu.

"Güven, ancak karşılıklı saygıyla mümkün olabilir

Taraflar arasında ciddi bir güven eksikliği olduğunu ve iki taraf arasında güven tesis etmek gerektiğini de kaydeden Olgun, güven tesis etmenin gereklerinin yerine getirilmesinin önemine dikkati çekti.

Olgun, şöyle devam etti:

"Şimdi güven nasıl tesis edilecek? Eğer siz taraflardan birinin statüsünü reddederseniz güven doğmaz. Güven, ancak karşılıklı saygıyla mümkün olabilir. Biz Rum tarafının haklarını inkar etmiyoruz. Onlar Kıbrıs'ta eşit bir taraf, devletleri var. Ancak onların da kendilerinin devlet hakkı olduğuna göre, Kıbrıslı Türklerin de bir devlet hakkı olduğunu teslim etmesi lazım. Güven bu şekilde doğar. Ayrıca eğer siz, Kıbrıslı Türklere bin bir türlü sınırlama, izolasyon uygularsanız, ambargolar altında tutarsanız, bu ciddi şekilde güveni sarsar. Bunun ortadan kalkabilmesi için, yani güvenin tesis edilebilmesi için izolasyonların kaldırılmasının, güvenin tesisine yardımcı olabileceğini söyledik."

"Yaptığımız her şey, ortak bir zemin inşa etmeye yönelik"

Stewart ise Tatar ile yaptıkları görüşmede bir dizi konuyu ele aldıklarını kaydetti.

Geçen hafta KKTC'de yaşanan yangın felaketinden dolayı Kıbrıs Türklerine desteğini ilettiğini belirten Stewart, görüşmede, yangının söndürülmesine katkı sağlayan, Kıbrıs Rum Yönetimi de dahil, uluslararası topluluk üyelerine yönelik takdir ve beğenisini ifade ettiğini söyledi.

Stewart, Ada'nın iki yarısı arasında daha güçlü ekonomik, sosyal ve benzeri bağlar inşa etmenin gerekliliğini konuştuklarını söyleyerek, "Daha güçlü bağlar inşa etmek, güveni de artıracaktır ve güven şu anda Ada'nın iki tarafı arasında eksik olan ve Kıbrıs konusunda ileriye gidilmesini sağlayacak en önemli unsurdur." dedi.

BM Genel Sekreteri'nin ilerleme sağlayacak bir yol bulunması gerektiğine inandığını kaydeden Stewart, şu an iki taraf arasında ortak zemin olmadığına ve yaptıkları her şeyin ortak zemin inşa etmeye yönelik olduğuna dikkati çekti..

Stewart, bu sabah Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile de görüştü.