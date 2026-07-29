KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, üçlü görüşme sonrası basın toplantısında konuştu:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres öncülüğünde yapılan üçlü toplantıyla ilgili, "Sonuç vereceği önceden güvence altına alınmış bir 5+1'i biz de istiyoruz." dedi.

Erhürman, BM Genel Sekreteri Guterres, kendisi ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis'in katıldığı Lefkoşa ara bölgedeki görüşmenin ardından KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, çok somut çıktılar elde edilememesine rağmen Genel Sekreter Guterres'in ziyaretini olumlu ve önemli olarak nitelendirerek, Kıbrıs meselesindeki çözüm konusunda daha da umutlu olduğunu söyledi.

Metodoloji konusunda kendi yaklaşımlarını Guterres'in gündeme taşımasının önemli olduğuna dikkati çeken Erhürman, şu ifadeleri kullandı:

"Neden daha fazla umutluyum. İlk kez bu defa farklı olacak yaklaşım, metodoloji kelimesinin açıklamalara girmesiyle ete kemiğe büründü. BM Genel Sekreteri'nin iki toplumlu teknik komitelerle görüşmelerde güven yaratıcı önlemler konusundaki hazırlıklara ve metodoloji konusundaki hazırlıklara özel bir önem atfettiğini gösterdi. Bu, bizler açısından önemlidir."

Erhürman, Guterres'in açıklamalarında sonuç odaklı 5+1 (BM, Türkiye, KKTC, Yunanistan, GKRY ve İngiltere) toplantılarına işaret ettiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Sonuç vereceği önceden güvence altına alınmış bir 5+1'i biz de istiyoruz. Her iki tarafın ve garantörlerin yeterli hazırlık yapılması koşuluyla 5+1 formatındaki bir toplantıya geçilmesi konusunda bir mutabakat gördüğümü söylemeliyim. Bu hazırlıklar güven yaratıcı önlemlere, metodolojiye ve özlü konulara ilişkin hazırlıkları kapsamaktadır. Çünkü daha fazla sonuç vermeyen 5+1 toplantısı yapmak istemiyoruz. Daha önceki 5+1 konusundaki temel yaklaşımımız da bu şekildeydi. Sonuç odaklı 5+1 toplantısının bu kadar açık şekilde Sayın Guterres tarafından altının çizilmiş olmasını olumlu buluyorum."

Erhürman, Kıbrıs konusunda çözüm istediklerini, çözüm ve sonuç odaklı olabilmesi için bu kez yürütülecek sürecin farklı olması gerektiğini vurgulayarak, "BM Genel Sekreteri'nin konuya yaklaşımı ve açıklamalarını gördükten sonra biz çözüm istiyoruz ve çözüme ulaşmak için bu defa farklı bir yol izlenmesi gerektiğini tek düşünenin bizim olmadığımızı görüyoruz." dedi.

"Türkiye ile tam bir istişare içindeyiz"

KKTC Cumhurbaşkanı, Guterres'in açıklamalarında garantör ülkelerin katkı ve çabalarına atıf yapıldığını hatırlatarak, "Sayın Genel Sekreter, 5+1'den söz ettiği zaman o 5'in içerisindeki garantör ülkeler ile yakın temas içinde olduğunu anlıyoruz. Biz de tabii ki aynı şekilde garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok yakın ve tam bir istişare içerisindeyiz." diye konuştu.

Erhürman, Türkiye ile süreci aynı şekilde yürütmeye devam edeceklerini kaydetti.

"AB masada yok"

KKTC Cumhurbaşkanı, Avrupa Birliği'nin (AB) Kıbrıs için Raffaele Fitto'yu görevlendirmesinin kendi iç tasarrufu olduğuna işaret ederek, Fitto ile yakın zamanda telefon görüşmesi yaptığını anlattı.

Fitto'nun yakın zamanda Kıbrıs'a gelerek taraflarla görüşeceğini belirten Erhürman, "Telefon görüşmesinde de kendisine bizim bu konudaki bilindik pozisyonumuzu aktardık. Yani siz bizim açımızdan '5+1' masasındaki beşin altıncısı ya da birin ikincisi değilsiniz. Dolayısıyla masada Avrupa Birliği'nin yer alması söz konusu değil." değerlendirmesinde bulundu.

"GKRY'nin silahlanmasını gündeme getirdik"

Erhürman, BM Genel Sekreteri Guterres'e iletilen konular arasında GKRY'nin silahlanma çabalarının da bulunduğunu aktararak, "GKRY'nin özellikle silahlanma ve askeri konulardaki girişimleri meselesini altını çizerek tekrar gündeme getirdik. Bunun Ada'da hem Kıbrıslı Türkler hem de Kıbrıslı Rumların güvenliğini zedelemesi meselesi olduğunu ve herkese zarar vereceğini ilettik." ifadelerini kullandı.

Guterres'in Kıbrıs'ın güvenliği konusunu daha genel bir anlamda açıkladığına işaret eden Erhürman, dünyanın artık küçüldüğünü ve bölgedeki gelişmelerin birbiriyle ilintili olduğunu söyledi.

Erhürman, GKRY-İsrail anlaşmalarıyla ilgili Rum Yönetimi'ni defalarca uyardığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"İsrail ile yapılan anlaşmaları, salt o anlaşmaları esas alsak bile bütün bunların bölgede ne anlama geldiğini, nasıl gerilimlere gebe olduğunu zaten biliyoruz. Bu konuda siz de biliyorsunuz ki; ben cumhurbaşkanı olduktan sonra değil, öncesinde de son 3-4 senedir bu konuda (Güney Kıbrıs'a) sürekli uyarı yapıyorum ve şunu söylüyorum: Sayın Hristoudilis, kendince Türkiye'ye karşı bir askeri denge oluşturma çabasıyla tabiri caizse büyük abileri buraya çağırıyor 'gelin arkamda durun' diye ve hep diyorum ki bu hep nafile bir çaba, bunun sonuç vermesi mümkün değil. Ama artık arkanızda dursunlar diye çağırdığınız birileri varsa, siz de bilirsiniz ki geldikten sonra bu coğrafyaya çok da arkanızda durmazlar. Önünüze geçerler ve işlerin rengi değişir."

Kaynak: AA