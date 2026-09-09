KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: 'Rum lider ile görüşmenin ana konuları güven artırıcı önlemlerdi'

(ANKARA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis ile görüşmesinde yeni güven artırıcı önlemler konusunda uzlaşma sağlanamadığını açıkladı. Liderler, 17 Eylül'de yeniden bir araya gelecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis ile bugün Birleşmiş Milletler (BM) ara bölgesinde gerçekleştirdiği görüşmenin ana gündem maddelerinin Güven Artırıcı Önlemler ve metodoloji olduğunu açıkladı.

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından yazılı açıklama yapan Erhürman, yeni Güven Artırıcı Önlemler üzerinde uzlaşma sağlanamadığını belirterek, "Görüşmenin önemli bir kısmında yeni Güven Artırıcı önlemler üzerinde uzlaşmaya varamazken, var olan güveni dahi aşındıran dış ve iç girişimler ile ilgili görüşlerimizi aktardık" dedi.

Erhürman, sürecin ilerleyebilmesi için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözünü ettiği "elverişli iklimin" oluşturulması gerektiğini vurgulayarak, bunun hem yeni güven artırıcı önlemlerin hayata geçirilmesi hem de güveni zedeleyen girişimlerden kaçınılmasıyla mümkün olacağını ifade etti.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in rahatsızlığı nedeniyle BM Genel Kurulu öncesinde adaya gelemeyeceğini belirten Erhürman, bir sonraki liderler görüşmesinin de Holguin'in yokluğunda yapılacağını kaydetti. Erhürman ile Hristodulidis, 17 Eylül Perşembe günü saat 11.00'de BM ara bölgesinde yeniden bir araya gelecek.

Kaynak: ANKA