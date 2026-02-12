KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yıldız ile Görüştü

(ANKARA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, New York'ta Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız ile bir araya geldi. Görüşmede, Kıbrıs sorunu ve güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

KKTC Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, New York temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız ile bir araya geldi. Görüşmede, Kıbrıs sorunu ve güncel gelişmelere ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin BM nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın konutunda yer alan görüşme kapsamında çalışma yemeği de gerçekleştirildi. Çalışma yemeğinde Cumhurbaşkanı Erhürman'a, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana, KKTC New York Temsilcisi Büyükelçi Murat Soysal, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven ve Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve Dış İlişkiler Danışmanı İpek Borman eşlik etti."