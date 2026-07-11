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KKTC Sağlık Bakanı Dinçyürek, Cumhurbaşkanı Erhürman'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi Açıklaması

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KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, hastaneye kaldırılan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu, anjiyosunun temiz çıktığını ve hayati tehdit bulunmadığını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, hastaneye kaldırılan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın sağlık durumunun "gayet iyi" olduğunu bildirdi.

Bakan Dinçyürek, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ın sağlık durumuna ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Erhürman'ın saat 21.00 civarında kendisini iyi hissetmeyerek ambulans eşliğinde acil servise müracaat ettiğini belirten Dinçyürek, yapılan tetkikler sonucu Erhürman'ın şikayetlerinin kalp damar hastalığına işaret ettiğini, aort damarında herhangi bir yırtılma olup olmadığına dair incelemeler yapıldığını, sonuçların temiz çıkmasının ardından da acil anjiyoya alındığını anlattı.

Dinçyürek, Erhürman'ın anjiyosunun da temiz çıktığını kaydederek "An itibarıyla Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumu gayet iyidir. Hayati olarak şu safhada tehdit oluşturabilecek herhangi bir bulgu yoktur." dedi.

Erhürman'ın kontrol altında tutulduğunu ve kuvvetle muhtemel bu gece koroner yoğun bakım ünitesinde müşahede altında kalacağını belirten Dinçyürek, KKTC Cumhurbaşkanı'nın hem tedavisinin hem de tetkiklerinin devam edeceğini söyledi.

Dinçyürek, "Ama ilk önemli bir virajda hayati tehdit oluşturabilecek bulgular ya da olasılıklar ekarte edilmiştir" ifadesini kullanarak, Cumhurbaşkanı Erhürman'ın genel durumunun "gayet iyi" olduğu bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
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