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KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, Cumhurbaşkanı Erhürman'ı hastanede ziyaret etti

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, Cumhurbaşkanı Erhürman'ı hastanede ziyaret etti
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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Erhürman'ı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, dün akşam saatlerinde rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alınan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı ziyaret etti.

Öztürkler, Cumhurbaşkanı Erhürman'ı tedavi gördüğü başkent Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Hastaneye gelişinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Öztürkler, Erhürman'ın hastaneye kaldırılmasından itibaren yetkililerden telefon ile devamlı bilgi aldığını belirterek, "Şimdi de yakından görmek üzere bir ziyaret etmek istedim." diye konuştu.

Öztürkler, Cumhurbaşkanı Erhürman'ın sağlık durumunun iyi olmasına sevindiklerini, hastaneye geçmiş olsun dileklerini bizzat söylemek üzere geldiğini söyledi.

Hastane çıkışında ise Erhürman'ı gördüğünü ve durumunun iyi olduğunu aktan Öztürkler, "Tüm hastane önünde bekleyen arkadaşlara Cumhurbaşkanımız selamlarını gönderdi." dedi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, ziyaret sırasında hastane yetkililerinden de Erhürman'ın sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik
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