KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, dış politikada Türkiye ile istişare içerisinde olduklarını söyledi Açıklaması

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, dış politikada Türkiye ile istişare içerisinde olduklarını söyledi

"Kıbrıs sorunuyla ilgili tüm adımların ve KKTC'nin dış politikasıyla ilgili tüm adımların Türkiye ile istişare içerisinde atıldığını, bugüne kadar tüm liderler döneminde böyle olduğunu, benim dönemimde bunun artarak devam edeceğini söylemiştim"

MEHMET ŞAH YILMAZ - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, "Kıbrıs sorunuyla ilgili tüm adımların ve KKTC'nin dış politikasıyla ilgili tüm adımların Türkiye ile istişare içerisinde atıldığını, bugüne kadar tüm liderler döneminde böyle olduğunu, benim dönemimde bunun artarak devam edeceğini söylemiştim." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026'ya katılmak üzere geldiği Antalya'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Erhürman, ADF'nin "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" temasının doğru seçilen bir tema olduğunu belirterek, bu temanın Kıbrıslı Türkler olarak en fazla sıkıntı yaşadıkları konulardan biri olduğunu söyledi.

"Sürekli bir belirsizlik ortamının içindeyiz ama tabii bugün dünya büyük bir belirsizlik ortamının içerisine girdi. Belirsizliğin yanında ben öngörülebilir olmamayı da ekliyorum." ifadelerini kullanan Erhürman, pek çok şeyin öngörülmesinin mümkün olmamaya başladığının altını çizdi.

Erhürman, ADF'nin her zaman çok önemli bir misyonu gerçekleştirdiğini, dünyanın dört bir yanından diplomatları, yönetici kadroları, uzmanları bir araya getirdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok yararlı görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Erhürman, şöyle devam etti:

"Biz zaten genelde çok yoğun temas halindeyiz. Koordinasyon Türk makamlarıyla günlük bir şekilde devam ediyor. Biliyorsunuz ben seçilmeden önce de seçildiğim gece de Kıbrıs sorunuyla ilgili tüm adımların ve KKTC'nin dış politikasıyla ilgili tüm adımların Türkiye ile istişare içerisinde atıldığını, bugüne kadar tüm liderler döneminde böyle olduğunu, benim dönemimde bunun artarak devam edeceğini söylemiştim. Bu kadar yoğunluğun içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı da sürekli bu konuda bizimle temas halinde kalmaya devam ediyor. Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ve onların Kıbrıs sorunu üzerindeki gelişmeleri, etkilerini de konuşma fırsatı bulduk. Tam bir koordinasyon içerisinde olduğumuzu bir kez daha karşılıklı olarak tespit etme fırsatı bulduk."

Tufan Erhürman, ADF'de birçok temasta bulunduğunu aktardı.

Kendileri için Kıbrıs sorununun çözümünün önemli olduğunu dile getiren Erhürman, bunun için de hiçbir zaman görüşmeden kaçan taraf olmadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tarih bize şunu öğretti ki görüşme masasının dışında da bir dünya var. Yani Kıbrıslı Türkler görüşme masasına hapsolma niyetinde değil. Orada iyi niyetle çözüme ulaşmak için her türlü çabayı göstermeye devam ederiz. Türk Devletleri Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nda gözlemci üye statüsündeyiz. Görüşme içerisinde olduğumuz çok sayıda dost ve kardeş ülke var. Dolayısıyla onlarla da birlikte iş yapmaya, birlikte projeleri geliştirmeye, birlikte görüş alışverişinde bulunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz
