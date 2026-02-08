KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, New York'ta BM Genel Sekreteri Guterres görüşecek
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 11 Şubat'ta New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelerek Kıbrıs sorunu ve güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.
