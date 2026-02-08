Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, New York'ta BM Genel Sekreteri Guterres görüşecek

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 11 Şubat'ta New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelerek Kıbrıs sorunu ve güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 11 Şubat'ta ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erhürman, Guterres ile görüşmek üzere New York'a gidecek.

Erhürman, 11 Şubat'ta Guterres ile bir araya gelerek, Kıbrıs sorunu ve güncel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacak.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
