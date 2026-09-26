KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, BM Genel Kurulu kapsamında Guterres ile bir araya geldi

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında temaslarda bulunmak üzere geldiği New York'ta, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erhürman'ın Guterres ile gerçekleştirdiği görüşmede, Güven Yaratıcı Önlemler'in yanı sıra güncel ve bölgesel konuların ele alındığı ifade edildi.

Görüşmeye, KKTC Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana, KKTC New York Temsilcisi Büyükelçi Murat Soysal, Güven Yaratıcı Önlemler ve Teknik Komiteler Koordinatörü Seniha Birand Çınar ile Diplomasi ve Dış İlişkiler Danışmanı İpek Borman eşlik ettiği belirtildi.

Kaynak: AA