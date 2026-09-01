Haberler

KKTC: Batık geminin yeri tespit edildi

KKTC: Batık geminin yeri tespit edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında batan yolcu gemisine ilişkin arama çalışmalarını yerinde inceledi. 550 metrede batık olduğu değerlendirilen cismin yeri tespit edildi; çalışmalar gece de sürecek.

Haber: Mehmet OFLAZ Kameraman: Cemal Berk AYTEKİN

(GİRNE) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında batan yolcu gemisine ilişkin çalışmaları yerinde gözlemlediklerini belirterek, "Şu anda batık gemi olduğu değerlendirilen cismin yeri tespit edildi. 550 metrede bu cisim tespit edildi. Batık gemi olduğu değerlendiriliyor" açıklamasında bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, TCG Işın gemisinin pazar günü Girne açıklarında batan yolcu gemisiyle ilgili arama çalışmaları konusunda, Girne Turizm Limanı önünde açıklama yaptı.

Çalışmanın, çok teknik ve hassasiyetle yürütüldüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erhürman, "Yarın itibarıyla Alemdar Gemisi de burada olacak. Gece dahil çalışma devam edecek. Şu an itibarıyla 550 metrede gemi olduğu değerlendirilen cismin yeri tespit edildi. 550 metrede bu cisim tespit edildi. Batık gemi olduğu değerlendiriliyor. Kesin açıklama daha sonra yapılacak" dedi.

Deniz yüzeyindeki çalışmanın da hiç aralıksız devam ettiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erhürman, eş zamanlı çalışmaların devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, "Şu an faaliyette olan gemi de gece çalışma kapasitesine sahip" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı

Erdoğan'la bir araya gelen Putin'den Türkiye için dikkat çeken ifade
Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı

Amedspor maçı sonu oldu!
KKTC Cumhurbaşkanı: Batık gemi 550 metrede tespit edildi

KKTC Cumhurbaşkanı duyurdu! Batan geminin yeri tespit edildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı! 3 mahalle hemen kamulaştırdı

Trump'ın gözbebeği Türkiye’den çıktı, 3 bölge hemen kamulaştırıldı
Çin liderine bir adım fazla yaklaşmanın bedeli! Yaka paça uzaklaştırıldı

Sen misin Şi'ye yaklaşan! Korumaların müdahalesi sert oldu
Icardi'nin yeni adresi belli oluyor! Menajeri açıkladı

Ortada kalan Icardi hakkında yeni gelişme
Kimse görmüyor sandılar ama kamera rezilliklerini böyle kaydetti

Kimse görmüyor sandılar ama rezillikleri kamerada

Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’in şaşırtan değişimi; iğne ipliğe döndü

Görenler tanıyamadı: Ünlü oyuncu iğne ipliğe döndü
Önce liderini aldı şimdi petrolünü! ABD, Venezuela'nın rezervlerini 100 yıl kontrol edecek

Önce liderini aldı şimdi petrolünü! Tam 100 yıl boyunca kontrol ABD'de
Karim Benzema futbola veda ediyor

Futboldan bir yıldız daha kayıyor!