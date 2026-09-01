KKTC: Batık geminin yeri tespit edildi

Haber: Mehmet OFLAZ Kameraman: Cemal Berk AYTEKİN

(GİRNE) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında batan yolcu gemisine ilişkin çalışmaları yerinde gözlemlediklerini belirterek, "Şu anda batık gemi olduğu değerlendirilen cismin yeri tespit edildi. 550 metrede bu cisim tespit edildi. Batık gemi olduğu değerlendiriliyor" açıklamasında bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, TCG Işın gemisinin pazar günü Girne açıklarında batan yolcu gemisiyle ilgili arama çalışmaları konusunda, Girne Turizm Limanı önünde açıklama yaptı.

Çalışmanın, çok teknik ve hassasiyetle yürütüldüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erhürman, "Yarın itibarıyla Alemdar Gemisi de burada olacak. Gece dahil çalışma devam edecek. Şu an itibarıyla 550 metrede gemi olduğu değerlendirilen cismin yeri tespit edildi. 550 metrede bu cisim tespit edildi. Batık gemi olduğu değerlendiriliyor. Kesin açıklama daha sonra yapılacak" dedi.

Deniz yüzeyindeki çalışmanın da hiç aralıksız devam ettiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erhürman, eş zamanlı çalışmaların devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, "Şu an faaliyette olan gemi de gece çalışma kapasitesine sahip" diye konuştu.

Kaynak: ANKA