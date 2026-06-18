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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ı kabul etti

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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Lefkoşa'da bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı kabul etti. Görüşmede KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de hazır bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Lefkoşa'da bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı kabul etti.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Cumhurbaşkanı Erhürman, resmi temaslarda bulunmak üzere Lefkoşa'da bulunan Bakan Göktaş'ı kabulünde, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de hazır bulundu.

Görüşme sonrası karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

Göktaş ve beraberindeki heyet, temasları sonrası KKTC'den ayrıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
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