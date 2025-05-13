KKTC Başbakanı Üstel "Terörsüz Türkiye" sürecine destek verdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı ile yarım asırdan bu yana Türkiye'yi hedef alan bölücü terörün resmen ortadan kalktığını belirtti.

KKTC Başbakanı Üstel, sosyal medya hesabından "Terörsüz Türkiye" süreci ile ilgili paylaşım yaptı.

Üstel, " Türkiye'mizin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliği ve 'Terörsüz Türkiye' vizyonu somut sonuç vermiş, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin dirayetli duruşu ve Cumhur İttifakı'nın güçlü birlikteliği bu başarının temel taşı olmuştur." ifadesini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı ile yarım asırdan bu yana Türkiye'yi hedef alan bölücü terörün resmen ortadan kalktığını vurgulayan Üstel, bu gelişmenin sadece Türkiye için değil tüm bölge için barış, huzur ve istikrarın umudu olduğunu belirtti.

Üstel, terör örgütü PKK'nın silahlı mücadeleyi bitirdiğini ve kendini feshettiğini açıklamasının Türk milleti için tarihi bir zafer olduğunu kaydetti.