İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

Sarsıntılar bitmiyor! İstanbul'da korkutan deprem
ABD Başkanı Trump: Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdık

Erdoğan'la görüşüp kararını vermiş! Trump'tan tarihi "Suriye" adımı
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek

Trump İstanbul'a gelecek mi? En sonunda kararını verdi
Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum

Türkiye konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı geri adım atmadı

KKTC Başbakanı Üstel "Terörsüz Türkiye" sürecine destek verdi

KKTC Başbakanı Üstel
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı ile yarım asırdan bu yana Türkiye'yi hedef alan bölücü terörün resmen ortadan kalktığını belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı ile yarım asırdan bu yana Türkiye'yi hedef alan bölücü terörün resmen ortadan kalktığını belirtti.

KKTC Başbakanı Üstel, sosyal medya hesabından "Terörsüz Türkiye" süreci ile ilgili paylaşım yaptı.

Üstel, " Türkiye'mizin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliği ve 'Terörsüz Türkiye' vizyonu somut sonuç vermiş, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin dirayetli duruşu ve Cumhur İttifakı'nın güçlü birlikteliği bu başarının temel taşı olmuştur." ifadesini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı ile yarım asırdan bu yana Türkiye'yi hedef alan bölücü terörün resmen ortadan kalktığını vurgulayan Üstel, bu gelişmenin sadece Türkiye için değil tüm bölge için barış, huzur ve istikrarın umudu olduğunu belirtti.

Üstel, terör örgütü PKK'nın silahlı mücadeleyi bitirdiğini ve kendini feshettiğini açıklamasının Türk milleti için tarihi bir zafer olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum
İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı

İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha! Yarın ifade verecek
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.