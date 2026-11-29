Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, kimseye toprak tavizinde bulunmayacaklarını vurgulayarak, "(Kapalı) Maraş'ta depreme dayanıklı olmayan bütün binaları yıkacağız." dedi.

Bir grup gazetecinin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis'in, KKTC'ye sunduğu 19 maddelik öneri paketinde Maraş bölgesinin iadesi karşılığında Gazimağusa Limanı'nın Avrupa Birliği tarafından işletilmesi teklifine tepki gösterdi.

"Kapalı Maraş" olarak bilinen bölgenin KKTC'nin egemenliği altında bulunduğunu vurgulayan Üstel, bölge üzerindeki tüm tasarruf hakkının da kendilerinde olduğunun altını çizdi.

Gazimağusa'ya bağlı Maraş ile ilgili KKTC'nin 50. kuruluş yıl dönümüne özel imar planı hazırladıklarını belirten Üstel, "Bu proje, ülkemize ve insanımıza kazandırılacaktır." dedi.

Üstel, KKTC'nin kimseye toprak tavizinde bulunmayacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

"(Kapalı) Maraş'ta depreme dayanıklı olmayan bütün binaları yıkacağız. Müteahhitlerimizin ve onlarla birlikte odalarımızın yaptıkları çalışmalarla, bu binalarda halkımızın güvenliğini sağlamak için çalışma yapıyoruz. Tehlike arz eden binalar da yıkılacak. Burası bizim egemen sınırlarımız içerisinde olduğu için bu bizim hakkımızdır."

"KKTC sınırları kanla çizildi"

Üstel, Rum tarafının Maraş ile ilgili söz söylemeye hakkının bulunmadığına dikkati çekerek, GKRY Lideri Hristodulidis'in Maraş'ın iadesi ve Gazimağusa Limanı'nın AB tarafından işletilmesine yönelik açıklamalarının gerçekten uzak olduğuna işaret etti.

KKTC'nin bir karış toprağının dahi hiçbir zaman kimseye verilmeyeceğinin altını çizen Üstel, "Bir kere Hristodulidis'in unuttuğu bir şey var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sınırları, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı'yla kanla çizildi. Bu doğrultuda artık bir karış dahi toprak Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne verilmez, verilmeyecektir. Bu dün de böyleydi, bugün de böyledir, yarın da böyle olacaktır." diye konuştu.

"Mavi vatanda egemenlik perçinleniyor"

Üstel, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile gerçekleştirilen projelerin mavi vatanda egemenliği perçinlediğini söyledi.

Türkiye'den deniz altından getirilen suyun, gelecekte getirilmek istenen doğal gaz ve elektrikle ilgili dev projelerin, Kıbrıs Türk halkının faydasına hizmetler olduğuna işaret eden Üstel, "Bu projelerle mavi vatanımıza sahip çıkma yönünde büyük adımlar atmış bulunmaktayız." dedi.

"Kıbrıs için çözüm iki devletliliktir"

Üstel, muhalefetin "federasyon" temelli çözümü savunduğunu hatırlatarak, "Kıbrıs için çözüm iki devletliliktir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'den başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan olmak üzere tüm yetkililerin iki devletli çözümü destekleyen beyanatlarının bulunduğuna dikkati çeken Üstel, muhalefetin artık bunu anlaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA