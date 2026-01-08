KKTC Başbakanı Üstel'den GKRY'nin AB Konseyi Dönem Başkanlığına ilişkin açıklama Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığına ilişkin "GKRY'nin, Kıbrıs Türk halkının iradesi ve Kıbrıs'ta yaşanan tarihsel gerçekler yok sayılarak, 'Kıbrıs Cumhuriyeti' sıfatıyla AB Konseyi Dönem Başkanlığını üstlenmesi, Kıbrıs meselesinde onlarca yıldır süregelen adaletsizliğin ve çifte standardın en güncel tezahürüdür." ifadesini kullandı.

KKTC Başbakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Üstel'in GKRY'nin AB Konseyi Dönem Başkanlığına ilişkin görüşlerine yer verildi.

Üstel, "GKRY'nin, Kıbrıs Türk halkının iradesi ve Kıbrıs'ta yaşanan tarihsel gerçekler yok sayılarak, 'Kıbrıs Cumhuriyeti' sıfatıyla AB Konseyi Dönem Başkanlığını üstlenmesi, Kıbrıs meselesinde onlarca yıldır süregelen adaletsizliğin ve çifte standardın en güncel tezahürüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Rum liderliğinin 1963'te ortaklık devletinin temelini oluşturan Anayasa'yı tek taraflı biçimde değiştirme girişimleri ve bu doğrultuda Rum paramiliter unsurlar ile EOKA geçmişi bulunan silahlı gruplar eliyle Kıbrıs Türk halkına karşı başlatılan saldırılar sonucunda, Kıbrıs Türklerinin can güvenliği ortadan kaldırılarak devletin kurumsal yapılarından fiilen dışlandığını ve eşit kurucu ortaklık haklarının gasbedildiğini belirten Üstel, şunları kaydetti:

"Bu süreç, Kıbrıs Türk halkının uzun yıllara yayılan ağır bir haksızlığa maruz bırakılmasının başlangıcı olmuştur. Buna rağmen Rum tarafı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarının bağlamı ve ruhu çarpıtılarak, Ada'nın tek meşru idaresiymiş gibi uluslararası alanda muhatap kabul edilmiştir. Kıbrıs Türk halkı ise siyasi, ekonomik ve sosyal izolasyonlarla yok sayılmıştır. Müzakere süreçlerinin başarısız olmasının temel nedeni, Rum tarafının, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini kabul etmeyen uzlaşmaz tutumudur."

Üstel, 2004'te Annan Planı'na Kıbrıs Türk halkının açık biçimde "evet" demesine rağmen, Rum tarafının "hayır" oyunun "ödüllendirildiği" vurgulanarak, "GKRY, AB'ye üye yapılırken, Kıbrıs Türk halkı ambargo ve izolasyonlarla cezalandırılmıştır. AB, Kıbrıs Türk halkına verdiği sözlerin hiçbirini yerine getirmemiştir." ifadelerini kullandı.

"Kıbrıs Türk halkının yok sayıldığı hiçbir yaklaşımın başarı şansı yoktur"

Son dönemde Rum tarafının, bazı bölgesel ve uluslararası odakların desteğiyle silahlanma faaliyetlerini hızlandırdığının, askeri anlaşmalar ve ittifaklarla güç biriktirdiğinin açıkça görüldüğüne işaret eden Üstel, "Gazimağusa ve Girne'ye yönelik saldırgan söylemler, hedefin doğrudan Kıbrıs Türk halkı olduğunu göstermekte, güneyde yükselen ırkçı ve Türk düşmanı çevreler, Ada'da barış ve istikrarı tehdit etmektedir." yorumunu yaptı.

Üstel, AB'nin sessiz kalmasının ve Rum tarafını siyasi olarak ödüllendirmeye devam etmesinin, Birliğin savunduğunu iddia ettiği hukuk ve adalet ilkeleriyle açık bir çelişki içinde olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Rum Yönetimi'nin AB Konseyi Dönem Başkanlığını üstlenmesi, Kıbrıs Türk halkına yönelik tarihi bir haksızlığın sürdürülmesi anlamına gelmektedir. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği, eşit uluslararası statüsü ve güvenliği tartışma konusu yapılamaz. KKTC, ana vatan Türkiye ile tam bir dayanışma içinde, kararlılıkla yoluna devam edecektir. Kıbrıs Türk halkının devletiyle, iradesiyle ve onuruyla var olma hakkı asla göz ardı edilemez."

Uluslararası toplumun ve özellikle AB kurumlarının, Kıbrıs meselesinde tarihi sorumluluklarıyla yüzleşmeye davet eden Üstel, şunları kaydetti:

"Ada'da adil ve kalıcı bir düzen ancak iki tarafın egemen eşitliğinin ve güvenliğinin güvence altına alınmasıyla mümkündür. Kıbrıs Türk halkının yok sayıldığı hiçbir yaklaşımın başarı şansı yoktur. Kıbrıs Türk halkı, kendi geleceğini belirleme hakkından vazgeçmeyecektir. Bu irade açıktır, nettir ve geri dönüşü yoktur."