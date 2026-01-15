Haberler

KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük İstanbul'da anıldı

Güncelleme:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük için İstanbul'da anma programı düzenlendi. Törene KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği temsilcileri katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın 14'üncü, özgürlük ve varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün 42'nci ölüm yıl dönümleri vesilesiyle İstanbul'da tören ve anma programı düzenlendi.

KKTC'nin İstanbul Başkonsolosluğundan edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü Belediyesinin ev sahipliğinde, KKTC'nin İstanbul Başkonsolosluğu ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesince organize edilen anma programına, KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Zalihe Mendeli, Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Kıbrıs gazileri ve halkı katıldı.

Beylikdüzü Yaşam Vadisi'ndeki Rauf Raif Denktaş Anıtı önünde çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından protokol konuşmalarıyla devam etti.

Başkonsolos Mendeli, burada yaptığı konuşmada, dünyaya çok az lider geldiğini, Kıbrıs Türk halkının iki lidere sahip olması dolayısıyla çok şanslı olduğunu söyledi.

Mendeli, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesine ömürlerini adayan liderleri saygı, rahmet ve minnetle andı.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel
Haberler.com
500

İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde

Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi

Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik

Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor

Dünyaca ünlü isim Arda Güler'in yeni hocası olabilir

