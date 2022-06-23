Kızının katiline 'cinsel istismar'dan en ağır cezayı istedi

GİRESUN'da eski nişanlısı Sıla Şentürk'ü (16), boğazını keserek öldüren Hüseyin Can Gökçek'in (21), daha önce açılan 'cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' davasında yargılanmasına devam edildi. Sanık Gökçek'in raporlu olduğu gerekçesiyle katılmadığı duruşmada Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk, sanığın en ağır cezayı almasını istedi. Gökçekin cinayet suçundan yargılanmasına eylül ayında başlanacak

Ankara'da özel bir şirkette çalışan Hüseyin Can Gökçek, 16 Şubat'ta geldiği Erikliman köyünde eski nişanlısı Sıla Şentürk ile tartıştı. İkili arasında nişan atma meselesi ve ailenin tehdit iddiasıyla suç duyurusu bulunulmasından dolayı çıkan tartışma sırasında Gökçek, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile genç kızın boğazını kesti. Sıla kanlar içerisinde yerde kalırken, şüpheli kaçtı. Evdeki dehşet anlarına tanık olan işitme ve konuşma engelli babaanne, güçlükle durumu komşularına ifade edip, yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sıla Şentürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Şentürk, gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Olaydan sonra kaçmaya çalışırken yakalanan Gökçek ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan sanık Gökçek, cinayet suçundan ise iddianamenin tamamlanması sonrası eylül ayında yargılanmasına başlanacak.