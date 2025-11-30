Haberler

Kızıltepe'deki Aile Cinayetinde Üzücü Detaylar Ortaya Çıktı

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunan Kaya ailesinin 5 yaşındaki kızı Samyeli'nin doğum günü görüntüleri gün yüzüne çıktı. Olay hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde yaşadıkları dairede annesi Berna Kaya (33) ve babası Mehmet Kaya (37) ile birlikte başından silahla vurulmuş halde ölü bulunan Samyeli Kaya'nın (5), 4'üncü yaş doğum günü görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 25 Kasım'da gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi. Evde yapılan kontrolde Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kaya çifti ile çocukları Samyeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Berna Kaya ile kızı Samyeli Kaya'nın cenazeleri, Van'ın Tuşba ilçesinde Akköprü Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Mehmet Kaya'nın cenazesi ise Savur ilçesinin kırsal İşgören Mahallesi'nde defnedildi.

EVDE BOĞUŞMA İZİ, KAPIDA ZORLAMA YOK

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede, silahın evde bulunmadığı tespit edildi. Evde boğuşma izine rastlanmazken, kapıda da zorlanma olmadığı belirlendi. Samyeli'nin cansız bedeninin kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında olduğu saptandı. Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu. Soruşturma kapsamında ilçedeki bütün Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ayrıca ailenin komşuları ve akrabalarının da ifadelerine başvuruldu.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında ailenin komşuları M.C., olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile birlikte yakalandı. M.C. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ailenin avukatlarından Nurullah Öner, M.C.'nin 'Delil karartma' ve 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandığını açıkladı. Soruşturma kapsamında ayrıca M.C.'ye yardım ettiği iddia edilen V.E. ile B.K. de 'Delil karartma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma sürerken Samyeli Kaya'nın 4'üncü yaşının kutlandığı doğum günü kutlamasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Mehmet Kaya'nın elindeki pasta ile odaya girdiği, Samyeli'nin de üzerinde 'Canım Kızım' yazan pastanın üzerindeki muma üflediği, daha sonra kameraya bakarak gülümsediği anlar yer aldı. Ardından Mehmet Kaya'nın kızının yanağından makas aldığı ve aile fotoğrafı çektikleri görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
