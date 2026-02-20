Haberler

Mardin'de Park Halindeki Otomobil Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki bir otomobil, sabaha karşı bilinmeyen bir nedenle alev alarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak otomobil zarar gördü. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kızıltepe ilçesi kırsal Doyuran Mahallesi'nde park halindeki otomobil, sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı

Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yavru maymun Punch'ın son görüntüsü izleyenleri üzdü

Son görüntüsü izleyenleri kahretti
Avukatından milyarder iş insanına uyarı: Bunu yaparsan seni öldürürüm

Milyarder iş insanına doğru eğildi: Bunu yaparsan seni öldürürüm
Domuz eti sahnesi tartışmaları devam ediyor: Yapım şirketinden açıklama

Domuz eti sahnesini yapım ekibi böyle savundu
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Yavru maymun Punch'ın son görüntüsü izleyenleri üzdü

Son görüntüsü izleyenleri kahretti
Atamaların en dikkat çeken ismi Kübra Güran Yiğitbaşı'nda ilk açıklama

Atamaların en dikkat çeken isminden ilk açıklama
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak skandal bir karar daha

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak skandal bir karar daha