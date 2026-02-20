Mardin'de Park Halindeki Otomobil Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki bir otomobil, sabaha karşı bilinmeyen bir nedenle alev alarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak otomobil zarar gördü. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Kızıltepe ilçesi kırsal Doyuran Mahallesi'nde park halindeki otomobil, sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı