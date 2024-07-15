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Kızıltepe'de 15 Temmuz Sergisi Açıldı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında sergi açıldı. Sergide, ilçedeki öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan özel resimler sergilendi. Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, serginin açılışına katılarak resimleri inceledi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında sergi açıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Halı Caddesi'nde açılan sergide ilçedeki öğretmen ve öğrenciler tarafından özel olarak hazırlanan resimler sergilendi.

Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin de beraberindeki ilçe protokolü ile serginin açılışına katıldı, sergide yer alan resimleri inceledi.

Resimler hakkında bilgi alah Şahin, sergide emeği bulunan öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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