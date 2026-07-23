Kızılırmak Deltası'nda mevsimsel olarak çekilen su yeni beslenme alanlarına dönüşüyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yaz mevsiminin gelmesiyle mevsimsel olarak çekilen su, yeni beslenme alanları ortaya çıkarıyor.

Samsun'un Alaçam, Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinin sınırlarında bulunan, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü bölgenin de içinde bulunduğu 56 bin hektar alanı kaplayan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Türkiye'nin önemli sulak alanlarından birini oluşturuyor.

İrili ufaklı çok sayıdaki gölün, sazlık alanların, ender subasar çayırlarının yer aldığı deltada 365 kuş türü barınıyor.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin 5 bin 174 hektarlık kısmı yaban hayatı geliştirme alanı kapsamında Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunuyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2016 yılında giren, araç girişine 2018 yılında kapatılan, zengin biyolojik çeşitliliğe sahip olan delta, göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için de yaşamsal önem taşıyor.

İlkbaharda leylek gibi göçmen kuşların geldiği deltada manda ve yılkı atları da görülebiliyor.

Suyun sığlaşmasıyla dipteki besinler ortaya çıkıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, AA muhabirine, 56 bin hektar alanı kaplayan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin 21 bin 700 hektarının sulak alan olduğunu söyledi.

Yaz aylarının gelmesiyle mevsimsel olarak suyun kademeli olarak çekildiğini belirten Yılmaz, suyun sığlaşmasıyla dipteki besinlerin ortaya çıktığını ve kuşlar için zengin bir yem sahası oluştuğunu vurguladı.

Yılmaz, "Çekilen su yeni beslenme alanlarına dönüşüyor. Mevsimsel olarak değiştiği için her mevsim farklı bir kuş türünü görüyor delta. Ziyaretçilerimiz yılın her mevsimi bu bölgede o mevsime ait kuş türlerini, yılkı atlarını, sürüngenleri, amfibileri görebiliyor. Yaz aylarının bitmesiyle beraber bölge kuzeyden güneye göç alacak." dedi.

Karadeniz'de göç yollarını aşan türlerin konaklama alanı olarak Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni kullandığını anlatan Yılmaz, "Yılın her ayı, her günü gelen ziyaretçilerimiz Samsun Büyükşehir Belediyesinin otobüs ve akülü araç turlarıyla, bisikletlerle veya yaya olarak bu özel bölgeyi gezebiliyor." ifadesini kullandı.