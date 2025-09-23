Kızılırmak Deltası'nda İstilacı Türler Üzerine Çalıştay

SAMSUN'un doğal miraslarından Kızılırmak Deltası, istilacı yabancı türlerin etkilerini araştıran 'IASON+ Projesi'ne ev sahipliği yapıyor. 23-28 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen yaz okulu ve çalıştayda, Romanya, Yunanistan, Türkiye, Ukrayna ve Gürcistan'dan bilim insanları, kurum çalışanları ve uzmanlar bir araya geldi.

IASON+ Projesi, İstilacı Yabancı Türlerin (IAS) Karadeniz Havzası'ndaki delta ekosistemlerindeki varlığı ve Ekosistem Hizmetleri (ES) üzerindeki etkilerine odaklanıyor. Proje, özellikle Tuna, Nestos, Kızılırmak, Çoruh ve Kolheti deltalarında karşılaşılan ortak sorunları ve bu sorunların ekosistemler üzerindeki etkilerini ortaya koymayı amaçlıyor. 23-28 Eylül tarihlerinde Kızılırmak Deltası'nda ve özel bir otelin toplantı salonunda yapılan 'BASB0174 -IASON+' projesinin yaz okulu ve paydaş çalıştayına Romanya, Yunanistan, Türkiye, Ukrayna ve Gürcistan tarafından kurum çalışanları ile uzmanlar katılım sağlıyor. İstilacı türlerin etkilerini incelemek için uzun süredir incelemelerde bulunduklarını belirten Prof. Dr. Fatma Telli Karakoç, "Bu türlerin, bölgedeki doğal kaynaklarla etkileşimlerinin olumlu ya da olumsuz sonuçları, ekonomik kazançlara nasıl yansıdığı, elde edilen gelirin ne kadarının yabancı türlerden kaynaklandığı gibi sorular masaya yatırılıyor" diye konuştu.

'HEM BİLİMSEL HEM DE PRATİK AÇIDAN ÖNEMLİ SONUÇLAR ELDE ETMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Toplumsal farkındalık oluşturmanın ise çalışmanın en önemli adımı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Karakoç, "Kızılırmak Deltası'ndaki yabancı istilacı türlerin ekosistemi düzenleyen parametreler üzerindeki etkilerini ele alan projemizin yaz okulu toplantısındayız. Düzenlediğimiz bu yaz okulu, kapsamı oldukça geniş bir çalışma olacak. Karar vericilerin, balıkçıların ve öğrencilerin bir arada yer aldığı bu programda amacımız, deltada bulunan istilacı türlerin ekolojik ve ekonomik etkilerini ortaya koymak. Bu türlerin, bölgedeki doğal kaynaklarla etkileşimlerinin olumlu ya da olumsuz sonuçları, ekonomik kazançlara nasıl yansıdığı, elde edilen gelirin ne kadarının yabancı türlerden kaynaklandığı gibi sorular masaya yatırılacak. Konunun uzmanlarıyla yapılacak tartışmalarla birlikte hem bilimsel hem de pratik açıdan önemli sonuçlar elde etmeyi hedefliyoruz. Türkiye için büyük bir değere sahip olan Kızılırmak Deltası'nın karşı karşıya olduğu bu sorunu görünür kılmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak ise bu çalışmanın en önemli adımı olacak" ifadelerini kullandı.