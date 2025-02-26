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Alanya'nın meşhur S pastasını Kızıldeniz'deki balıklara ikram etti

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Geçen hafta ailesi ile birlikte tatil için Mısır'ı seçen Fatih Gargı, balıklara olan sevgisini göstermek için yanında götürdüğü Alanya'nın S pastasını Kızıldeniz'deki balıklara yem olarak verdi. Çekilen görüntü kısa sürede sosyal medyada viral olurken, balıkların pastayı yemesi ise izleyenlerin yüzünü güldürdü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ahşap ürünleri mağazasında çalışan ve geçen hafta eşi ile birlikte tatil için Mısır'a giden Fatih Gargı, Kızıldeniz'de bulunan balıklara Alanya'dan yanında götürdüğü S pastasını verdi.

Kızıldeniz'deki Balıklara Alanya'nın S Pastası İkram Edildi

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Denizin içinde S şeklindeki pastayı balıklara veren Gargı'nın çektiği görüntüler ise kısa sürede gündem oldu. Çekilen videoda ise pastayı yem olarak gören yüzlerce balık kartpostallık görüntü oluşturdu.

Kızıldeniz'deki Balıklara Alanya'nın S Pastası İkram Edildi

SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI OLDU

Çektiği videonun kısa sürede bu kadar rağbet görmesinden dolayı mutlu olduğunu aktaran Fatih Gargı, "Ben Fatih Kargı, Alanyalıyım. Geçen hafta eşim Yeliz Kargı ile beraber Ürdün, Petra, Mısır Piramitleri tatilimizde Kızıldeniz'de balık hayranı olarak balıklarla beraber birtakım videolar çektim. Bu da internette birçok tıklanmaya sebep olarak haber oldu. Çok mutluyum." dedi.

Kızıldeniz'deki Balıklara Alanya'nın S Pastası İkram Edildi

"TEPKİYİ MERAK ETTİM"

Gargı, sözlerine şu şekilde devam etti: "Gittiğim tatillerde genellikle Alanya'mızın S pastasını ve çirdimini yolluk olarak yanımda götürürüm. Oraya gittiğimde balık tutkunu biri olarak balıklarının bizim S pastasına nasıl bir tepki vereceğini merak ettim. Bu sebepten dolayı böyle bir video çektim. Çok ilgi gördü; izleyenlere de, güzel yorum yapanlara da arayıp mesaj atanlara da çok teşekkür ediyorum"

Kızıldeniz'deki Balıklara Alanya'nın S Pastası İkram Edildi

Alanya'nın meşhur S pastasını Kızıldeniz'deki balıklara ikram etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP KARCI - Güncel
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