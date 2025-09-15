Haberler

'Kızılcık Şerbeti' dizisinin senaristlerinden Merve Göntem gözaltına alındı

'Kızılcık Şerbeti' dizisinin senaristlerinden Merve Göntem gözaltına alındı
'Kızılcık Şerbeti' dizisinin senaristlerinden Merve Göntem, senaryosunu kaleme aldığı bir başka yapım olan 'Çıplak' dizisindeki 'Eylül' karakterinin özellikleri hakkında 4 yıl önce sorulan bir soruya verdiği cevabın sosyal medyada yeniden gündem olmasının ardından gözaltına alındı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) hakkında "toplum değerlerine karşı saldırı, küçümseme veya aşağılama" iddiasıyla inceleme başlatılan 'Kızılcık Şerbeti' dizisine ilişkin yeni gelişme yaşandı. Dizinin senaristlerinden Merve Göntem, bu akşam Cihangir'deki evinde gözaltına alındı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, Göntem'in gözaltına alınmasının gerekçesi ise 4 yıl önce bir YouTube kanalında verdiği röportajda kullandığı sözler. Söz konusu röportajda senaryosunu kaleme aldığı bir başka yapım olan 'Çıplak' dizisindeki ' Eylül' karakterinin özellikleri hakkında konuşan Göntem, genç kızların ekonomik sıkıntılar nedeniyle farklı yollara yöneldiğini öne sürmüştü.

"EYLÜL, PARALARI SAYARKEN MUTLU"

Göntem, şu ifadeleri kullanmıştı: "Yaşadığı mahallede, babaannesiyle yaşadığı evinden, hayatta bir şekilde kendince birtakım masalara oturmak için bir takım ortamlara girmek için bir hayalini gerçekleştirmek için Galler'e gitmek için eğlenceli bir yol seçmiş gibi geliyor bana. Eylül'ün hikayesi aslında düşme hikayesi değil. Eylül, para karşılığında seks yapmasından dolayı rahatsızlık duymuyor. Paraları sayarken mutlu. Galler'e gitme gibi bir motivasyon koymuş kendine."

Göntem'in söz konusu ifadeleri, sosyal medyada yeniden gündem olmuş ve tartışmalara yol açmıştı.

500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

ülkemi seven, vatanım için herşeyi karşıma alabilecek birisi olarak, bu tür dizilerin toplum ahlakını, yeni nesil için kötü örnek olduğunu düşündüğüm için kökten kapatılmasını istiyorum....

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtdvqfyhs26:

iyicene halkin yeni nesilin toplum değerlerine karsi sadiri dallasa dondu kimin eli kimin cebinde belli deyil biraz gercek hayat dizikeri ceksinler hep varlikli zengin yalida oturuyorlar bune ya gecnlerde boyle seylerin normal saniyorlar

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFethi Yılmaz:

kınıyorum, atatürkün çağdaş modern laik ilerici cumhuriyeti tehdit altında,

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
