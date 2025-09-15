'Kızılcık Şerbeti' dizisinin senaristlerinden Merve Göntem gözaltına alındı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) hakkında "toplum değerlerine karşı saldırı, küçümseme veya aşağılama" iddiasıyla inceleme başlatılan 'Kızılcık Şerbeti' dizisine ilişkin yeni gelişme yaşandı. Dizinin senaristlerinden Merve Göntem, bu akşam Cihangir'deki evinde gözaltına alındı.

'KIZILCIK ŞERBETİ'NİN SENARİSTLERİNDEN MERVE GÖNTEM GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, Göntem'in gözaltına alınmasının gerekçesi ise 4 yıl önce bir YouTube kanalında verdiği röportajda kullandığı sözler. Söz konusu röportajda senaryosunu kaleme aldığı bir başka yapım olan 'Çıplak' dizisindeki ' Eylül' karakterinin özellikleri hakkında konuşan Göntem, genç kızların ekonomik sıkıntılar nedeniyle farklı yollara yöneldiğini öne sürmüştü.

"EYLÜL, PARALARI SAYARKEN MUTLU"

Göntem, şu ifadeleri kullanmıştı: "Yaşadığı mahallede, babaannesiyle yaşadığı evinden, hayatta bir şekilde kendince birtakım masalara oturmak için bir takım ortamlara girmek için bir hayalini gerçekleştirmek için Galler'e gitmek için eğlenceli bir yol seçmiş gibi geliyor bana. Eylül'ün hikayesi aslında düşme hikayesi değil. Eylül, para karşılığında seks yapmasından dolayı rahatsızlık duymuyor. Paraları sayarken mutlu. Galler'e gitme gibi bir motivasyon koymuş kendine."

YENİDEN GÜNDEM OLMUŞTU

Göntem'in söz konusu ifadeleri, sosyal medyada yeniden gündem olmuş ve tartışmalara yol açmıştı.