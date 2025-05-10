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Kızılcahamam'daki Kral Havuzu: Doğaseverler için Eşsiz Bir Rota

Kızılcahamam'daki Kral Havuzu: Doğaseverler için Eşsiz Bir Rota
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yer alan Kral Havuzu, yemyeşil doğasıyla dikkat çekiyor. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, doğa yürüyüşü rotası olarak Kral Havuzu'nu tanıttı ve doğayı keşfetmek isteyenleri buraya davet etti.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Kral Havuzu, yemyeşil doğasıyla dikkati çekiyor.

Tahtalar Mahallesi'nde yer alan Kral Havuzu, doğaseverler ve keşif tutkunları için eşsiz bir rota sunuyor.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı açıklamada, Kral Havuzu alanında sık sık doğa yürüyüşü yaptığını belirtti.

Doğa yürüyüşünde 7 kilometrelik parkuru tamamladığını aktaran Acar, "Kral Havuzu, sadece Kızılcahamam'ın değil, Ankara'nın da saklı bir hazinesi. Doğanın kalbinde huzur bulmak ve şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen herkesi bu güzelliği görmeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Osman Karaslan - Güncel
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