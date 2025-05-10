Kızılcahamam'daki Kral Havuzu: Doğaseverler için Eşsiz Bir Rota

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Kral Havuzu, yemyeşil doğasıyla dikkati çekiyor.

Tahtalar Mahallesi'nde yer alan Kral Havuzu, doğaseverler ve keşif tutkunları için eşsiz bir rota sunuyor.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı açıklamada, Kral Havuzu alanında sık sık doğa yürüyüşü yaptığını belirtti.

Doğa yürüyüşünde 7 kilometrelik parkuru tamamladığını aktaran Acar, "Kral Havuzu, sadece Kızılcahamam'ın değil, Ankara'nın da saklı bir hazinesi. Doğanın kalbinde huzur bulmak ve şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen herkesi bu güzelliği görmeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.