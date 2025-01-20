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Kızılcahamam'da Geleneksel Saya Gezmesi Etkinliği Düzenlendi

Kızılcahamam'da Geleneksel Saya Gezmesi Etkinliği Düzenlendi
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen 'saya gezmesi' etkinliği, geleneksel kıyafetler giymiş vatandaşların seymenlerle birlikte köyde dolaşarak bereket dilediği bir kutlama oldu. Etkinlik, Kızılcahamam Belediyesi ve Ankara Kulübü Derneği işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Orta Asya geleneği "saya gezmesi" etkinliği düzenlendi.

Kızılcahamam Belediyesi ve Ankara Kulübü Derneği işbirliğiyle, koç katımının 100'üncü gününde düzenlenen ve "bereket töreni" olarak kutlanan "saya gezmesi" adlı gelenek için Akdoğan Mahallesi'nde organizasyon yapıldı.

Geleneksel kıyafetler giyen vatandaşlar, seymenlerle davul zurna eşliğinde köyü dolaştı. Kapılarını açan ev sakinlerine maniler okuyup bereketli yıl dileyen vatandaşlar, un, bulgur, tereyağı ve ekmek topladı. Daha sonra köy meydanında yakılan ateşin etrafında toplanan vatandaşlar, yöreye özgü halaylar çekti, seymenler gösteri yaptı.

Geleneksel lezzetlerin ikram edildiği etkinliğe katılan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, "saya gezmesi"nin değerli miraslardan biri olduğunu belirterek, "Bu geleneği yaşatmak, sadece geçmişe değil, geleceğe de sorumluluk borcumuzdur. Bugün burada birlik ve beraberliğin en güzel örneğini sergileyerek, bu mirası hep birlikte geleceğe taşıyoruz. Emeği geçen herkese ve Ankara Kulübü Derneğine teşekkür ediyorum. Kızılcahamam Belediyesi olarak, gelenek ve göreneklerimizi yaşatarak gelecek kuşaklara aktarma kararlılığımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Osman Karaslan - Güncel
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