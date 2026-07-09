Koruma altındaki kızıl geyik, "Teke"yi dünyaya getirdi

Kızılcahamam'da bir çiftçinin bularak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiği kızıl geyik, Ankara Büyükşehir Belediyesi Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı'nda, erkek yavru dünyaya getirdi.

Atatürk Orman Çiftliği'nde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı, maymun, tavşan, kızıl geyik ve flamingo gibi birçok hayvan türüne ev sahipliği yapıyor.

Hayvanların doğal yaşamlarını yakından gözlemleme imkanı sunulan parkta dünyaya gelen yavrular, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Son olarak, Kızılcahamam'da bir çiftçinin, koyun sürüsüne karıştığını fark etmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı'na getirilen "Kezban" adlı kızıl geyik, erkek yavru doğurdu.

Annesiyle birlikte, yaşam alanındaki diğer geyiklerle uyum içinde yaşayan ve "Teke" adı verilen yavru geyik, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

"Kezban, insanlara alışkın bir geyik"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Daire Başkanlığında görevli veteriner hekim İbrahim Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızıl geyiklerin doğada 120 ila 240 kilogram arasında ağırlığa ulaştığını, erkeklerinin gösterişli boynuzlara sahip olduğu, dişilerde ise boynuz bulunmadığı ve gebelik sürelerinin yaklaşık 240 gün sürdüğü bilgisini verdi.

Duman, parkta yaşayan "Kezban" adlı kızıl geyiğin, yıllar önce Kızılcahamam'da bir çiftçinin hayvanlarını otlatırken koyun sürüsüne karıştığını, çiftçinin durumu ahıra götürdükten sonra fark ettiğini söyledi.

Çiftçinin yavru geyiğe birkaç gün baktıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdiğini aktaran Duman, "Kezban daha sonra bize teslim edildi ve uzun yıllardır parkımızda yaşamını sürdürüyor. Geçtiğimiz ay da bir erkek yavru dünyaya getirdi. Yavrusuna 'Teke' adını verdik." dedi.

Duman, Kezban'ın diğer geyiklerden farklı olarak insanlara daha yakın davrandığını vurgulayarak, "Normal şartlarda geyikler insanlara yaklaşmayı tercih etmez. Ancak Kezban oldukça uysal. Onu sevmek ve dokunmak diğer geyiklere göre daha mümkün. Umarım yavrusu da annesi gibi insanlara yakın bir karakter sergiler." ifadelerini kullandı.

Yavru geyiğin sağlıklı şekilde büyüdüğünü dile getiren Duman, annenin yavrusuna özenle baktığını, bakıcıların da anne ve yavruyla yakından ilgilendiğini anlattı.

Parkta halihazırda 3 erkek ve 5 dişi olmak üzere 8 kızıl geyik bulunduğunu anlatan Duman, erkek geyiklerin yaşının boynuzlarındaki dallanmalardan anlaşılabildiğini belirtti.

Duman, parkın en yaşlı erkek geyiğinin yaklaşık 7 yaşında olduğunu ve sürünün baskın bireyi olarak öne çıktığını kaydetti.