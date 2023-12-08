Üye Girişi
Haberler

Kızılay, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Tır Sürücülerine İkram Yaptı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Türk Kızılay Edirne Şubesi ekipleri, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda sırada bekleyen tır sürücülerine çeşitli ikramlarda bulundu. İhraç yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek bekleyen tır sürücülerine Kızılay ekipleri yiyecek ve içecek dağıttı. Lalapaşa Kaymakamı Okan Ayaz da sınır kapısında sırada bulunan şoförler ile görüşerek, ihtiyaç ve isteklerini dinledi. Sürücüler yapılan ikram nedeniyle ekiplere teşekkür etti.

Türk Kızılay Edirne Şubesi ekipleri, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda sırada bekleyen tır sürücülerine çeşitli ikramlarda bulundu.

İhraç yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek bekleyen tır sürücülerine Kızılay ekipleri yiyecek ve içecek dağıttı.

Lalapaşa Kaymakamı Okan Ayaz da sınır kapısında sırada bulunan şoförler ile görüşerek, ihtiyaç ve isteklerini dinledi.

Sürücüler yapılan ikram nedeniyle ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Hamzabeyli Sınır Kapısı Bulgaristan Kızılay İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

9 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 9 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? BluTV satıldı mı? BluTV kime, hangi şirkete satıldı? BluTV el mi değiştirdi, neden? Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? 2024 ZTK ne zaman başlayacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 8 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞMELERİ | Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kura sonuçları! Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın rakibi kim oldu? ZTK'da Galatasaray hangi takımla eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? ZTK'da Fenerbahçe hangi takımla eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? ZTK'da Beşiktaş hangi takımla eşleşti? Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda? Mudanya Belediyesi hangi parti? Mudanya Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Bursa Mudanya ilçesi seçim sonuçları 2019! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 8 Aralık Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekimi saat kaçta? Hafta sonu noter açık mı? Hafta sonu nöbetçi noter var mı, saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Programı parası yattı mı? Ramsay Hunt sendromu nedir? Ramsay Hunt sendromu ölümcül mü?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title