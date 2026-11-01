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Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Can, Bilecik'te koordinasyon toplantısına katıldı

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Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Can, Bilecik'te koordinasyon toplantısına katıldı
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Türk Kızılayı Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, Kızılay Haftası dolayısıyla Bilecik Şubesini ziyaret ederek İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Toplantıda insani yardım ve gönüllülük çalışmaları değerlendirildi.

Türk Kızılayı Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, Türk Kızılayı Bilecik Şubesini ziyaret etti.

Can, ' Kızılay Haftası' dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyarette, Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanı Şahin Kurt, Gençlik Kolları ve Kadın Komisyonu ile personelin katılımıyla İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda, kentte yürütülen Kızılay faaliyetleri, insani yardım çalışmaları, gönüllülük faaliyetleri ve kurum içi koordinasyon konular ile Kızılay'ın iyilik hareketini daha geniş kitlelere ulaştırmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Kurt, Can'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Kızılay Haftası'nın ülkeye ve iyilik gönüllülerine hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA
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