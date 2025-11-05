Haberler

Kızılay Çalışanına Saldırı: Sağlık Durumu İyi

Güncelleme:
Türk Kızılay İzmir Şubesi'nde yemek dağıtımı yapan Ahmet Cinoğlu, silahlı saldırıya uğradı. Kızılay yetkilileri, Cinoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu ve olayın takipçisi olacaklarını açıkladı.

'ARKADAŞIMIZIN SAĞLIK DURUMU İYİ'

Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Karadeniz ve İzmir Şube Başkanı Kerem Fahri Baykalmış, İzmir'de ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtımı yapan kurum çalışanı Ahmet Cinoğlu'nun silahlı saldırıda yaralandığı olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Cinoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Kamil Karadeniz, "Kızılay'ın afet dönemleri dışındaki en önemli faaliyetlerinden birisi de sosyal yardımlarla toplumumuza destek sağlamaktır. Bunun en önemli parçalarından birisi de aşevlerimizdir. Halihazırda Kızılay'ımızın ülke çapında 46 aşevi bulunmaktadır ve her gün yaklaşık 47 bin kişiye sıcak yemek ulaştırılmaktadır. İzmir de bu hizmetin yapıldığı yerlerden biridir. Bugün İzmir aşevimizden sıcak yemeklerini alarak, aracına yükleyen ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için yola çıkan arkadaşlarımız bir kişinin çirkin saldırına maruz kalmışlardır. Basmane'de belirli adreslere yemek götüren arkadaşlarımız Emniyet birimlerimizin titiz çalışması ile kimliği hemen belirlenen ve yakalanan bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış, bir arkadaşımız bacağından silahla, bir arkadaşımız da başından hafif bir yara almıştır. Çok şükür ki arkadaşlarımızın sağlık durumları iyidir" dedi.

'SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Açıklama öncesi hastaneye gittiklerini söyleyen Karadeniz, "Arkadaşımızın bilinci açık, şükür ki motor duyu kaybı da yoktur. Farklı yorumlara neden olmamak adına sizlere birinci ağızdan sağlıklı bilgi vermek istedik. Olay tamamen kendini bilmez bir kişinin görevdeki arkadaşlarımıza, Kızılay logolu ve resmi plakalı araçlarının içinde ateş etmesinden ibarettir. Sürecin takipçisi olacağız " ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Fahri Baykalmış da "Türk Kızılay büyük bir yardım hareketi, sahada yapmış olduğumuz çalışmaların bir kendini bilmez tarafından akamete uğratılması noktasında da üzüntümüzü belirtmek isteriz. Personelimiz Ahmet Cinoğlu'nun sağlık durumu iyi. Sahada çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bu hilal ne kadar saldırıya uğrarsa uğrasın ihtiyaç sahiplerine ulaşmaktan asla geri durmayacaktır" dedi.

Yağmur ÖNGÜN/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
title
