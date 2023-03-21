KIZ KULESİ'NİN RESTORASYONUNDA SONA DOĞRU; DUVARLARINDAN MİDYE KABUĞU ÇIKTI

İSTANBUL'un sembol yapılarından Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmalarında sona gelindi., Kurulan iskelede çalışmalar devam ederken, kubbe aslına uygun olarak yeniden ortaya çıkarıldı ve kaplama aşamasına geçildi. Kulenin restorasyon yapılmadan önceki fotoğraflarında ise kolon demirlerinin açığa çıktığı, betonunda deniz kumu ve midye kabuklarının olduğu görüldü.

Üsküdar'da bulunan İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2021 yılında restorasyon çalışmaları başlatmıştı. Çalışmaların genel amacının yapıya sonradan eklenen ve yapının özgün karakterine uygun olmayan eklerinden arındırılması ve özgün detaylarına yeniden kavuşturulması olduğu belirtildi. Çalışmalara alanında uzman olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı ve Han Tümertekin danışman olarak destek veriyor.

SARSINTILARA, ZEMİN KAYMALARINA KARŞI GÜÇLENDİRİLDİ

KULENİN BETONUNDAN MİDYE KABUĞU ÇIKTI

RESTORASYONLA İLGİLİ YAPILAN SON AÇIKLAMA

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