Kız Kulesi'nde Öğretmenler Günü Etkinliği: 'Tuval İstanbul'

Kız Kulesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 'Tuval İstanbul' programı düzenlendi. Etkinlik kapsamında 34 öğretmen Kız Kulesi'nden İstanbul'u resmetti.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Tuval İstanbul' programı Kız Kulesi'nde gerçekleştirildi. Farklı branşlardan seçilen 34 öğretmen, İstanbul siluetini, Boğaz'ı ve tarihi yarımadayı kendi bakış açılarıyla tuvallere yansıttı.

'ÖĞRETMENLERİMİZLE BİRLİKTE OLMAK ÇOK DEĞERLİ'

Etkinliğin çok anlamlı olduğunu belirten Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi olan Profesör Doktor Derya Öcal, "Açıkçası sanatın her dalını çok seviyorum. Sanatsal becerilerim, reklamcılık biraz reklamla ilgilendiğim için de herhalde bakmak ve görmek noktasında kendimi eğitebilmiş olduğumu düşünüyorum. Minimalist çalışıyordum. Tablo çalışması aslında çok fazla yapmıyorum ama bu etkinliğe katılınca benim için de çok güzel bir deneyim oldu. Burada amatör bir çalışma yaptık. Amatör olmak da sanat da bence çok değerli. Böyle de kalmayı düşünüyorum ama gerçekten yaparken çok zevk aldım. İstanbul'da çok seviyorum çünkü ve İstanbul'a her geldiğimde Kız Kulesi'ne mutlaka ya geliyorum ya da fotoğrafını çekiyorum. Kız Kulesi'nin bendeki anlamı, bütün İstanbul'u panoramik olarak her açıdan görebileceğiniz çok nadide yerlerden birisi. Kız Kulesi adı üstünde tarihi de çok güzel. O yüzden çok doğru bir mekan tercih edilmiş çok da güzel bir gün burada öğretmenlerimizle birlikte olmak, eğitim camiasından öğretmenlerimizin bu tarz çalışmalarına tanıklık etmek benim için ayrıca değerli. Burada bulunmaktan ben de onur duyuyorum" şeklinde konuştu.

'GALATA KULESİ'NİN KARŞISINDA GALATA KULESİ'Nİ RESMEDİYOR OLMAK ÇOK GÜZEL'

27 yıllık sınıf öğretmeni olan Fatma Sağlam, "Çocukluğumdan beri seviyordum resmi. Burada da onun için bulunuyorum. Öğretmenlere böyle bir etkinlik yapılacağını duydum Milli Eğitim Bakanlığı'nın sayfasından. Bu çalışmada olmak istedim. Çocuklarımın da beni görmesini istedim, öğrencilerimin de. Benim de resmi sevdiğimi, yaptığımı, mutlu olduğumu, onların da güzel alışkanlıklar edinmesini istediğim için bugün burada onlara rol model olmak için geldim. Benim için Kız Kulesi'nde olmak çok özel. Galata Kulesi'nin tam karşısında Galata Kulesi'ni resmediyor olmak çok güzel" ifadelerini kullandı.

'BOĞAZ'A KARŞI BÖYLE BİR ETKİNLİK YAPILMASI ÇOK GÜZEL'

Görsel Sanatlar Öğretmeni olan Ceylan Ekinci, "Bugün İstanbul'u en güzel tanımlayacak şekliyle aslında İstanbul tarihiyle, boğazıyla, insanıyla çok farklı bir şehir. Bu üçünü birleştirerek Galata Köprüsü'nde balıkçılarımız çok meşhurdur malum, onları ve tarihi yarımadayı, Boğaz'ı tek bir karede göstermek istedim açıkçası. Böyle meslektaşlarımla bir araya gelmek, sanatın insanları bir araya getirmesi ve böyle İstanbul'a karşı, o Boğaz'a karşı böyle bir etkinlik yapılması çok çok güzel. Umarım devamı gelir" diye konuştu.

'İSTANBUL'UN AYNI ZAMANDA RENKLİ YÜZÜNÜ DE BİZE GÖSTERİYOR'

Resim Öğretmeni Asya Yıldırım, "Bugün 'İstanbul'u Resmediyorum' konulu bir projemiz var. ve bu kapsamda da ben Galata Kulesi'ni resmetmek istedim. Fakat yani çok uzun zamandır, yani yüzyıllar boyunca Galata Kulesi de biliyorsunuz çok resmedilen bir tarihi yapı. Ben Galata Kulesi'ni günümüzdeki haliyle aslında birazcık daha yansıtmak istedim. Hem eski yapılarımızın, hem tarihi yapılarımızın, hem de modern mimarinin karmaşası, birazcık da günümüz İstanbul ruhunu yaşatan bir Galata olsun istedim. Oldukça canlı renkler kullanmak istedim. Bu da İstanbul'un aynı zamanda renkli yüzünü de bize gösteriyor. Bu yüzden tercih ettim diyebiliriz" dedi.

Resim öğretmeni olan Gizem Aydın ise, "Bugün aslında İstanbul'da yaşayan şanslı olan öğretmenlerden biriyim ve bu muhteşem manzaranın önünde İstanbul'u resmetmek, o renkleriyle buluşturmak çok daha heyecan verici bir şeydi ve ben aslında bulunduğum manzaradan etkilenerek tarihi yarımada manzarasını tercih ettim. Çünkü bütün hikaye orada başlamıştı" ifadelerini kullandı.

'BU ETKİNLİK HER YIL OLSUN İSTERİZ'

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni olan Aynur Oğulcu da, "Balat romantik, biraz melankolik... Eski ve yeninin karışımı romantik sokaklar, renkli binalar ve rengarenk evler ve rengarenk yaşamlar. Çok güzel bir etkinlik. Dilerim hep sürsün. Geçen yıl da vardı ama bu yıl sanırım daha güçlü geldik, devamını diliyorum" dedi.