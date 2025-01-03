Üye Girişi
Haberler
Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan jet açıklama
Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı! Bakanlıktan jet açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı açmak bize nasip oldu
Erdoğan'dan Necip Fazıl'lı Ayasofya mesajı: Bize nasip oldu
Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşı bir an olsun durmadı
Küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşları durmadı
3,5 yaşındaki Efe, boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu
3,5 yaşındaki Efe, boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu

Kıskançlık Tartışması Kanlı Bitti: Muhabir Semra Demirelli Hayatını Kaybetti

Kıskançlık Tartışması Kanlı Bitti: Muhabir Semra Demirelli Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan muhabir Semra Demirelli, 49 gün süren tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi. Olayda, kıskançlık iddiası nedeniyle yaşanan tartışma sonrası Demirelli ağır yaralandı.

ELAZIĞ'da erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan muhabir Semra Demirelli (25), tedavi gördüğü hastanede 49 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 15 Kasım 2024'te öğle saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi 263'üncü Sokak'ta meydana geldi. Vahap Selim Çetin (26), yerel televizyonda muhabir olan kız arkadaşı Semra Demirelli'nin evine gitti. Demirelli'nin annesinin de evde olduğu sırada ikili arasında iddiaya göre 'kıskançlık' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada Vahap Selim Çetin, yanında getirdiği tabancayla Semra Demirelli'ye ateş etti. Ensesinden vurulan Demirelli ağır yaralanırken, şüpheli kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinden kaçan Vahap Selim Çetin de Akçakiraz beldesinde tabancasını başına dayayarak ateş etti. Ağır yaralanan Çetin, kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Semra Demirelli de 49 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Demirelli'nin cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
img

Sanat dünyasında hakkını helal etmediği bir isim var
img

Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı! Bakanlıktan jet açıklama
img

Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aracın içinde başından vurulmuş halde bulunmuştu: Genç kadının katili en yakını çıktı
Aracın içinde başından vurulmuş halde bulunmuştu
Canlı anlatım! Çok net gol kaçtı, Rize'de tempo inanılmaz
Çok net gol kaçtı! Tempo inanılmaz
THY hosteslerinin 2025'teki maaşları belli oldu
THY hosteslerinin 2025'teki maaşları belli oldu
İsrail medyasından Türkiye analizi: Büyük tehdit
Paniklediler! İsrail hükümetine Türkiye uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum
Milyonların maaşını belirleyen verilere Erdoğan'dan ilk yorum
Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
Sanat dünyasında hakkını helal etmediği bir isim var

Son Dakika Haberleri

Ferdi Tayfur cenazesi saat kaçta, hangi camiide kılınacak? Levent Barbaros Hayrettin Paşa camii nerede, nasıl gidilir (Ferdi Tayfur)? Barbaros Hayrettin Paşa camii kaç kişilik? Rizespor Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Rizespor Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı! 2025 avukat maaşı ne kadar, kaç TL? Avukat maaşı kaç TL oldu? 2025 araştırma görevlisi maaşı ne kadar, kaç TL? Araştırma görevlisi maaşı kaç TL oldu? Juventus Milan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Juventus Milan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 2025 teknisyen maaşı ne kadar, kaç TL? teknisyen maaşı kaç TL oldu? 2025 mühendis maaşı ne kadar, kaç TL? mühendis maaşı kaç TL oldu? 2025 hemşire maaşı ne kadar, kaç TL? hemşire maaşı kaç TL oldu? 2025 doktor maaşı ne kadar, kaç TL? doktor maaşı kaç TL oldu? Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.