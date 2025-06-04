Eski sevgilisini kıskandı, arkadaşını sırtından vurarak katletti

Eski sevgilisini kıskandı, arkadaşını sırtından vurarak katletti
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Eski sevgilisini kıskandı, arkadaşını sırtından vurarak katletti
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Esenler'de bir şahıs, sokak ortasında arkadaşını tabancayla sırtından vurarak öldürdü. Emniyette cinayeti kıskançlık sonucu işlediğini itiraf eden zanlı, sevgilisinin ayrıldıktan sonra arkadaşıyla beraber olduğunu öğrenince bir anlık sinirle olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

İstanbul'un Esenler ilçesine bağlı Oruçreis Mahallesi'nde 1 Haziran saat 22.30 sıralarında vahşet yaşandı. Edinilen bililere göre; sokakta yürüyen Selami Yılmaz'a arkadan yaklaşan bir kişi, yanındaki silahla ateş açarak öldürdü.

OLAY YERİNE TAKSİYLE GELMİŞ

Olayın ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde, Selami Yılmaz'ın arkasından hızla gelerek ateş açan şüphelinin olay yerine taksiyle geldiğini tespit etti.

Eski sevgilisini kıskandı, arkadaşını sırtından vurarak katletti

GÖZALTINA ALINDI

Çalışmalarını sürdüren polis, Selami Yılmaz'ın bir süredir birlikte olduğu Y.G. isimli kadının bilgisine başvurdu. Y.G., daha önceden birlikte olduğu Gökhan P.'nin (27) kendilerini bir süredir rahatsız ettiğini, olayı da bu kişinin gerçekleştirmiş olabileceğini söylemesi üzerine şüpheli gözaltına alındı.

Eski sevgilisini kıskandı, arkadaşını sırtından vurarak katletti

CİNAYETİ SORGUSUNDA İTİRAF ETTİ

Öldürülen Selami Yılmaz'ın arkadaşı olduğu tespit edilen şüpheli, Cinayet Büro Amirliğinde yapılan sorgusunda suçunu itiraf etti. Olayın kıskançlık sonucu olduğunu söyleyen Gökhan P., "Y.G. ile birliktelik yaşıyorduk. Ancak daha sonra aramız bozuldu ve ayrıldık. Kısa süre sonra Y.G.'nin benim arkadaşım olan Selami Yılmaz ile birlikte olduğunu öğrendim. Bu duruma çok içerledim. Olayı bir anlık sinirle bu nedenle gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.

Eski sevgilisini kıskandı, arkadaşını sırtından vurarak katletti

KATİL ZANLISINA YARDIM EDENLER DE GÖZALTINDA

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Gökhan P. ile olaydan sonra kaçmasına ve saklanmasına yardım ettikleri öğrenilen M.R.Ç. ve İ.K. (17) adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTeşkilatı mahsusa:

yine bir A m cık yüzünden

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