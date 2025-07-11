Kıskançlık Cinayeti: 100 Bıçak Darbesiyle Öldürülen Genç Kızın Davasında Savcının Mütaalasını Sunuldu

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, Hacer Çağla Çetinalp'i (15) 100'den fazla bıçak darbesiyle bıçaklayarak öldüren U.E.Y'nin (15) yargılandığı davada savcı, esas hakkında mütalaasını sundu. Savcı, sanık U.Y.E.'nin 'En üst hadden acı çektirilerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan cezalandırılması talebinde bulundu.

Olay, geçen yıl 15 Haziran'da akşam saatlerinde Arap Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Şerif Remzi Ortaokulu'ndan mezun Hacer Çağla Çetinalp, eski erkek arkadaşı U.E.Y. ile polis memuru babası İ.U.Ç.'nin evinde buluştu. Çetinalp ve U.E.Y. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında U.E.Y., Çağla Çetinalp'i 100'ü aşkın bıçak darbesiyle bıçakladı. Çetinalp, eve dönen babası İ.U.Ç. tarafından evde kanlar içinde yere yatarken bulundu. İ.U.Ç., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Çağla Çetinalp'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çetinalp'in cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, şüpheli olarak U.E.Y. ile Çetinalp'in babası İ.U.Ç.'yi gözaltına aldı. U.E.Y., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisteki işlemlerin ardından 16 Haziran'da adliye sevk edilen şüphelilerden U.E.Y. tutuklanırken, İ.U.Ç. ise serbest bırakıldı.

Soruşturmasını tamamlayan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, U.E.Y. hakkında, 'Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianame İzmir 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Yargılama basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Sanığın yargılanmasına bugün İzmir 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Kapalı olarak görülen duruşmaya tutuklu U.E.Y.'nin yanı sıra Çetinalp'in ailesi ile Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM), Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatları katıldı. Duruşmada sanık hakkında öncedeki duruşmalarda Adli Tıp Kurumu'ndan istenen akıl sağlığı raporunun mahkemeye ulaştığı ve raporda sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunun belirlendiğini belirtildi. Duruşmada savcı, esas hakkında mütalaasını sundu. Savcı, sanığın 'En üst hadden acı çektirilerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan cezalandırılması talebinde bulundu. Sanık avukatı esas hakkında mütalaaya savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Sanık avukatının süre talebini kabul eden heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 16 Temmuz'a erteledi.

Haber: Tolga TAHÇI / İZMİR,