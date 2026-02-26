Kışın boşalan köyde 9 yıldır yalnız kalan çift, zorluklara birlikte göğüs geriyor

Van'ın Muradiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kışın boşalan kırsal mahalleyi hayvanları için 9 yıldır terk etmeyen Emrah Sarı ve eşi, zorluklarla birlikte mücadele ediyor.

Muradiye'ye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Morgedik Barajı'nın kıyısında bulunan 30 haneli Güllüçimen Mahallesi'nde yaşayanlar, yoğun kar ve tipinin yolu sık sık kapatması nedeniyle kışın evlerini terk ederek ilçe merkezine göç ediyor.

Mahallede yaşayan 6 çocuk sahibi Emrah (30) ve eşi Elmas Sarı (31) ise geçim kaynakları olan küçükbaş hayvanları için mahalleden ayrılmıyor.

Gece sıcaklığın zaman zaman sıfırın altında 25-30 dereceye kadar düşmesiyle yaşamın daha da zorlaştığı mahallede 3 çocuklarıyla kalan çift, omuz omuza vererek ağır kış koşullarına göğüs geriyor.

Okul çağındaki 3 çocuğunu ilçe merkezinde yaşayan kardeşinin yanına gönderen baba Sarı, eşinin de yardımıyla geçim kaynakları olan 350 küçükbaş hayvanın bakımını özenle yapıyor.

Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu, tek katlı evlerin ve ahırların kara gömüldüğü mahallede günün büyük bölümünü hayvanlarını beslemekle geçiren çift, uzun ve sert geçen kış öncesi evin bir odasında depoladıkları erzakla ihtiyaçlarını karşılıyor.

"Hayvanlar için evimi terk etmeyeceğim"

Sarı, AA muhabirine, eşi ve çocuklarıyla 9 yıldır kışın mahallede kalarak hayvancılık yapmaya devam ettiğini söyledi.

Hayvanlarına bakmak için mahalleyi terk etmediklerini belirten Sarı, şunları kaydetti:

"Burada kışın yaşamak çok zor oluyor. Hayvanları dışarıda beslediğimiz için bizim açımızdan daha zor geçiyor. Rüzgar ve dondurucu soğuklar nedeniyle hayvanlar sürekli içeri kaçıyor. Kar kalınlığı bazı noktalarda 3 metreyi buluyor. Kar evlerin, ahırların önünü kapatmış durumda. Her yer kar altında. Sabahtan akşama kadar kar atıyoruz. Hem karla hem de hayatın zorluklarıyla mücadele ediyoruz. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz, o da biterse göç etmek zorunda kalacağız."

Hayvancılığı çok sevdiğini, bu nedenle evini terk etmediğini anlatan Sarı, "İşimi geliştirmek istiyorum. Bu yıl kar çok yağdı. Nisanın sonuna kadar ancak eriyor. Gündüz koyunlara bakıyoruz, akşam çocuklarla ilgileniyoruz. Ne kadar zor olursa olsun hayvancılığı bırakmayacağım. Hayvanlar için evimi terk etmeyeceğim. Bu süreçte en büyük destekçim eşim ve çocuklarım oldu." diye konuştu.

Elmas Sarı ise hayatın zorluklarına alıştığını ifade ederek, "Koyunlarımızı bırakıp gidemiyoruz. 6 ay kar yağışı sürüyor. Ben çocuklarla ve evle uğraşıyorum, eşim de koyunlarla ilgileniyor. Birbirimize yardım ediyoruz. Yoğurt, peynir, tereyağı yapıyoruz. Bizi en çok kar yağışı zorluyor. Kar nedeniyle yolumuz sürekli kapanıyor." dedi.