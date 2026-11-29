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Kısadan Hisse Sanat Derneği tarafından "Başka bi' festival" mottosuyla bu yıl 11. kez düzenlenen "Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali"nin kapanışı ve ödül töreni, Atlas 1948 Sineması'nda yapıldı.

Törende, festival kapsamındaki kısa film yarışmasının yanı sıra "yapım destek, teknik ve jüri özel" ödülleri sahiplerini buldu. Ödül takdim eden isimler arasında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz da yer aldı.

En İyi Belgesel Film ödülüne "Pirlerin Düğünü", En İyi Animasyon Film ödülüne "Karanfil Kız", En İyi Deneysel Film ödülüne "Kalan" ve En İyi Kurmaca Film ödülüne "Susmuşlar Eşiği" değer bulundu.

Bu yıl En İyi Yapay Zeka ödülünü "Kiki: Bir Sürgün Öyküsü" filmiyle Eren Özkaradeniz ve Hilal Özkaradeniz kazanırken, Kısadan Hisse Sanat Özel Ödülü "Sonsuz Elma Sendromu" filminin, Cevat Özkaya Jüri Özel Ödülü "Gece Mesaisi" filminin oldu.

Teknik kategorilerde Aytekin Sound Ses Ödülü "Beklenen Cenaze" filmiyle Hakan Karataş'a, Post Mekan Kurgu Ödülü "Kimse Ama Herkes" filmiyle Deniz Turan'a, FloD Renk Ödülü ise "Face ID" filmiyle Enes Çopela Yıldız'a verildi.

Yapım destek ödülleri kapsamında İstanbul Sinema Evi Yapım Destek Ödülü "Altın Diş" filminin, Zürafa Film Yapım Destek Ödülü "Hatırladığın Kadarıyla" filminin ve FSM Film Yapım Kamera Ekipman Ödülü ise "Bir Kış Günü Babam Öldüğünde" filminin oldu.

Lise kategorisinde birincilik ödülünü "Olimpostan Düşen" filmiyle Arun Ayduğan, ikincilik ödülünü ise "Kaşıntı" filmiyle Ada Sayın ve Aslı Baburhan kazandı.

Bir haftada 53 kısa film gösterildi

Festival Başkanı Aşkın Özcan, törenin açılışında yaptığı konuşmada, bu yıl festivalde 16 jüri üyesini ağırladıklarını ve bir hafta boyunca 53 kısa filmi sinemaseverlerle buluşturduklarını söyledi.

Gösterimlerde 1000 dakikayı aşkın süre boyunca beyaz perdeyi açık tuttuklarını belirten Özcan, 40'tan fazla kısa film yönetmenini festivale konuk ettiklerini ve söyleşiler aracılığıyla izleyicilerle bir araya getirdiklerini ifade etti.

Özcan, sektörün genç ve usta isimlerinin festival etkinliklerine destek verdiğini dile getirerek, söyleşiler, "Tek Plan Masa" gibi özel etkinlikler ve atölyeler kapsamında 22 önemli ismi ağırladıklarını söyledi.

Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada da "Başka bir festival" olma iddialarını çeşitlilik ve nitelikli çalışmalarla ortaya koymaya çalıştıklarını, bunu başarmaktan mutluluk ve gurur duyduklarını belirtti.

Aşkın Özcan, bu yıl festivalin mottosunda masalların sonunda söylenen "Gökten üç elma düştü. Biri anlatana, biri dinleyene, diğeri ise bu masalı dilden dile aktarana." sözünün Kısa'dan Hisse'nin anlayışıyla örtüştüğünü dile getirdi.

Bir hafta boyunca düzenlenen film gösterimleri, özel söyleşiler ve atölyelerle sinemaya dair konuşulan her konuda katılımcıların kendilerine düşen payı aldığını düşündüğünü belirten Özcan, "Gerçekten severek çalışıyoruz. Emeğimizi festivale yansıtmaya çalışıyoruz. Nice 10'lara, 20'lere, 30'lara diyoruz." ifadesini kullandı.

"Gençlerle birlikte çalışarak genç kalıyoruz"

Festivalin artistik direktörü yönetmen Abdulhamit Güler de festival kapsamında ustalardan genç sinemacılara kadar sektörün farklı kuşaklarından yaklaşık 100 sinemacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Farklı bir festival olma iddiası taşıdıklarını dile getiren Güler, bu iddiayı hayata geçirebilmek için öncelikle bir festivalde bulunması gereken unsurları hakkıyla yerine getirmeye çalıştıklarını, bunun yanı sıra festivale özgün değerler katmanın yollarını aradıklarını belirtti.

Güler, festivalin temel motivasyonunun gelenek ile gelecek arasında bir bağ kurmak olduğunu ifade ederek, "Gelenek ile gelecek arasında kalmadan, geleneği kullanarak yeniliğe ve geleceğe kapı aralayacak bir dil ve tavır ortaya koymayı hedefliyoruz. Bu da öncelikle samimiyetle mümkün oluyor. Ardından kısa film dediğimiz türün kendine özgü gerekliliklerini yerine getirecek çerçeveler oluşturuyoruz." dedi.

Kaynak: AA