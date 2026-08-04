Haberler

Sahte Araç Kiralama Dolandırıcılarına Tutuklama

Sahte Araç Kiralama Dolandırıcılarına Tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir merkezli 7 ilde, oluşturdukları sahte internet siteleri üzerinden vatandaşları araç kiralama vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Kırşehir merkezli 7 ilde, oluşturdukları sahte internet siteleri üzerinden vatandaşları araç kiralama vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, oluşturdukları sahte internet siteleri üzerinden vatandaşları araç kiralama vaadiyle dolandırdıkları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, Kırşehir, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Malatya, Yalova ve Konya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, T.A, İ.Y, S.A, S.K.D. ve Ş.A. yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 4 cep telefonu ve 4 SIM kart ele geçirildi.

MASAK'tan temin edilen veriler doğrultusunda yapılan mali analizlerde ise zanlıların hesap hareketlerinde toplam 80 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı

Teklifin adı belli oldu, İlk imza Bahçeli'den geldi
Husiler, Suudi Arabistan'daki Necran Havalimanı'nı kamikaze İHA'larla hedef aldı

Savaş yayılıyor! En büyük Körfez ülkesi vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın adı belli oldu

Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın adı belli oldu
İşte milletin birbirini ezdiği ismin yeni adresi

İşte milletin birbirini ezdiği ismin yeni adresi

Süper Lig'de tarihi değişim! Çipli top dönemi başlıyor

Süper Lig'de devrim! İkinci yarıda kullanılacak fiyatı da belli
Merve Boluğur ücretli abonelik sistemine geçti! Kazancı ortaya çıktı

Ekranlardan uzaktı! Güzel oyuncunun yeni gelir kapısı ses getirdi
Icardi önce paylaştı, sonra eleştirenlere patladı: Sadece aptallar

Icardi'den Sert Çıkış: "Sadece Aptallar"
Kılıçdaroğlu yıllar sonra yeniden grup toplantısı kürsüsünde

Kılıçdaroğlu yıllar sonra yeniden kürsüde! Dikkat çeken karşılama
Dev bankadan altın için bomba tahmin! Rakamı duyanın ağzı açık kaldı

Dev bankadan altın için bomba tahmin! Rakamı duyanın ağzı açık kaldı