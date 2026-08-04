Sahte Araç Kiralama Dolandırıcılarına Tutuklama

Kırşehir merkezli 7 ilde, oluşturdukları sahte internet siteleri üzerinden vatandaşları araç kiralama vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, oluşturdukları sahte internet siteleri üzerinden vatandaşları araç kiralama vaadiyle dolandırdıkları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, Kırşehir, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Malatya, Yalova ve Konya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, T.A, İ.Y, S.A, S.K.D. ve Ş.A. yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 4 cep telefonu ve 4 SIM kart ele geçirildi.

MASAK'tan temin edilen veriler doğrultusunda yapılan mali analizlerde ise zanlıların hesap hareketlerinde toplam 80 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA