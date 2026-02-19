Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Kırşehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 'dur' ihtarına uymayan iki şüpheli yakalandı. Araçta yapılan aramada 70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş şubeleri ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda kent merkezinde ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan otomobil kısa sürede durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, Z.K. ve S.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA " / " + Serkan Güner -