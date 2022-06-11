Kırşehir'de öldürülen Hasan son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

KIRŞEHİR'de, sevgilisi Şeyma Demir (18) ile birlikte öldürülüp Kızılırmak Nehri'ne atılan, cesedi 77 gün sonra bulunan Hasan Aydoğan'ın (21) cenazesi, kız arkadaşı Demir'in mezarlığına getirilip dua edildikten sonra Dedeli köyünde toprağa verildi.

Olay, 25 Mart'ta saat 16.00 sıralarında Bağbaşı Mahallesi, Ağbayır mevkisinde meydana geldi. Özel şirkette çalışan Hasan Aydoğan ve Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu'nda Yaşlı Bakım Bölümü öğrencisi kız arkadaşı Şeyma Demir, 40 BB 601 plakalı otomobilde bulundukları sırada yanlarına Kırşehir Belediyesi'nde 8 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Şefik Ekici ve Sami Aydoğan geldi. Ellerindeki kelepçelerle kendilerini polis olarak tanıtan güvenlik görevlileri, Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan'dan araçtan çıkmalarını istedi. Hasan ve Şeyma, araçtan indikten sonra duruma tepki gösterdi. 2 kişi, Aydoğan ve Demir'in ellerini ters kelepçeleyerek otomobillerine bindirdi. Daha sonra bölgeden 50 kilometre uzaklaşarak, Kortulu köyü yakınlarındaki Kızılırmak Nehri'ne geldi. Burada Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir'i öldüren şüpheliler, cesetlerini de nehre attı. Otomobili de temizleyen şüpheliler, köyden uzaklaştı.

Kırşehir'e gelen cenaze aracı ilk olarak öldürüldükten 3 gün sonra Kızılırmak'ta cesedi bulunan ve Akçağıl Köyü'nde defnedilen Şeyma Demir'in mezarına geldi. Mezarlıkta dua edilmesinin ardından Hasan'ın cenazesi Dedeli Köyü mezarlığına götürüldü. Köy camisinde kılınan cenaze namazına, Vali Hüdayar Mete Buhara, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, Hasan Aydoğan'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hasan Aydoğan'ın annesi Döne Aydoğan, oğlunun tabutuna sarılarak "Ciğerimi yaktın Hasan'ım. Beni yavrumdan ayırdılar" dedi. Kılınan cenaze namazının ardından Hasan Aydoğan'ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.