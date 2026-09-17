Kırşehir'de 9. Uluslararası Ahilik Sempozyumu başladı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "9. Uluslararası Ahilik Sempozyumu" açılış programıyla başladı.

KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Gelenekten Geleceğe: İslami, İktisadi ve İdari Perspektifleri ile Ahilik" temasında düzenlenen programın açılışında konuşan KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, ahiliğin yalnızca bir meslek örgütü, tarihi bir teşkilat, bir kültür değil, kurumsal kimliğin ve gelecek vizyonunun merkezi olduğunu söyledi.

Ahiliğin insan merkezli yerel, bölgesel kalkınma modeli ve değer temelli kalite anlayışı olduğunu belirten Karahocagil, şöyle konuştu:

"Ahi Evran, Anadolu'nun dört bir yanına sevgi, saygı, tevazu ile ilmek ilmek işlenmiş, sadece ekonomik hayatta değil, sosyal ve siyasal hayatta da çok derinden tesir eden, hayatın her alanında makul bir denge tutturan, sivil bir inisiyatif olan ahilik teşkilatını kurmuştur. Medeniyetimizin Türkistan'dan kopup, Anadolu'ya kök salıp, Balkanlar'dan Kuzey Afrika'ya yedi iklim, üç kıtaya yayılmasında çok büyük bir etkisi olan ahilik teşkilatı ilim, irfan ve hikmet arayışının bu kadim topraklarda bize özgü bir tezahürü olup, toplumu ayakta tutabilmiş ve bir güven toplumu oluşturarak Osmanlı Devleti'ni kuran temel olmuştur. Ahilik, Yesevilik ruhundan ilham alan, fütüvvet geleneği beslenen ilim, sanat ve ahlak anlayışı üzerine inşa edilmiş bir değerler eğitim sistemidir. Ahilik geleneği bilginin hikmetle, üretimin kaliteyle, ticaretin erdemle buluştuğu bir ilim, irfan ve hikmet arayışıdır."

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan da kalite denetiminden esnaf ahlakına, sosyal güvenlik anlayışından kadının üretimdeki yerine kadar ahiliğin çağının çok öncesinde kurulan bir sistem olduğunu ifade etti.

Erkan, "İrfan geleneğinin kurucusu Ahi Evran Veli'nin, Anadolu'yu aydınlatan büyük çınarın Kırşehir'imizde olması bizim için şeref, nesilden nesile taşımakta mükellef olduğumuz bir emanettir. Ahilik konuşmak, kendi kökümüzle geleneğimizle buluşmaktır." dedi.

Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Muhammed Maruf ise bu yıl "Gelenekten Geleceğe: İslami, İktisadi ve İdari Perspektifleri ile Ahilik" konusunu belirlediklerini dile getirerek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından KAEÜ ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde gerçekleştirilen "Ahilik Temelli Girişimcilik Eğitimi"ne katılan 10 ülkeden 21 katılımcıya başarı belgesi verildi.

Kursiyerlerden Nijerli Osman Sadou'ya tüm kursiyerleri temsilen, Vali Yardımcısı Altuğ Çağlar, Milletvekili Erkan ve Rektör Karahocagil tarafından şed kuşatıldı.

Moderatörlüğünü Maruf'un yaptığı açılış oturumunda, Prof. Dr. Kazım Hacımeylic, Prof. Dr. Servet Bayındır, Prof. Dr. Şuayip Özdemir ve Doç. Dr. Adnan Güzel, farklı konularda sunumlar gerçekleştirdi.

Sempozyum, farklı oturumlarla 19 Eylül'e kadar devam edecek.

Kaynak: AA